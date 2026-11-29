La jornada electoral de este domingo, 29 de noviembre, ha estado marcada durante la mañana por los llamamientos a la participación por parte de las formaciones situadas a la izquierda del tablero político. La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero; el cabeza de lista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián; y la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, han comparecido ante los medios de comunicación en sus respectivos colegios electorales para instar al electorado a acudir masivamente a las urnas, subrayando el peso decisivo de estos comicios para el futuro social e institucional del país.

Irene Montero pide votar "con el corazón"

En la Comunidad de Madrid, Irene Montero ha ejercido su derecho al voto en un colegio electoral de La Navata, en el municipio de Galapagar. Tras depositar su papeleta, la dirigente de la formación morada ha animado a la ciudadanía a votar "con el corazón" con el objetivo de garantizar que "nadie sea más que nadie".

Montero ha puesto el foco en el carácter igualitario del sufragio como herramienta frente a las dificultades económicas cotidianas de las familias. "Hoy el voto de cualquier persona que gasta muchísimo dinero en la cesta de la compra o en pagar el alquiler, o en pagar la hipoteca o en tener calentita su casa para sus hijos, vale lo mismo que el de cualquier poderoso que se está enriqueciendo a costa de ese robo masivo a la ciudadanía para tener más beneficios que nunca", ha afirmado ante la prensa.

Asimismo, la candidata de Podemos ha recordado la dimensión histórica de la jornada al señalar que el sufragio "es un derecho conquistado con muchísimo esfuerzo por nuestras abuelas y por nuestras bisabuelas". En su intervención, ha vinculado la participación electoral con la preservación de otras libertades fundamentales, destacando que el voto es el derecho que permite ejercer también el de huelga y "expresar convicciones", por lo que ha reiterado su llamamiento a acudir a las urnas para "construir un país en el que sea más fácil vivir para todas las personas".

Gabriel Rufián pide votar "con memoria"

Por su parte, en Cataluña, el candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha atendido a los medios de comunicación antes de depositar su voto en la Escuela Mercè Rodoreda de Badalona. El dirigente republicano ha pedido a la ciudadanía que salga "masivamente a votar a conciencia y con memoria" y que sea plenamente consciente de lo que está en juego en esta cita con las urnas.

Rufián ha incidido de manera especial en la legitimidad del proceso electoral y ha instado al conjunto de las fuerzas políticas a acatar el veredicto ciudadano sin cuestionamientos. "Pase lo que pase esta noche, será un resultado evidentemente limpio", ha asegurado el cabeza de lista de ERC, quien ha aprovechado su comparecencia para "condenar, desde ya, cualquier atisbo de poner en duda la democracia". En esta línea, ha reclamado al resto de candidatos "respetar, reconocer" los resultados y "trabajar en función de lo que pase", advirtiendo de que ponerlos en duda resulta "terriblemente peligroso".

Para el representante republicano, los votantes deciden en esta jornada entre dos caminos opuestos: un escenario "de confrontación" y otro "de presión y construcción". Rufián ha enfatizado el carácter excepcional de la convocatoria frente a tópicos habituales de otros ciclos electorales: "Siempre se ha dicho que la campaña siguiente es la más importante, que nos jugamos mucho. Habitualmente es mentira, una frase más, vacía, pero hoy es absolutamente cierto".

Ada Colau, con el bulo del "calladita" hasta el final

También en la provincia de Barcelona, la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno y exalcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, ha comparecido tras votar en su colegio electoral en el distrito de Gracia. Colau ha centrado buena parte de su mensaje en el papel determinante del voto femenino en estos comicios, asegurando que las mujeres no van a estar "calladitas" este domingo, sino que tendrán un "protagonismo decisivo" en el resultado electoral. "Estoy orgullosa de ser mujer y de que esto vaya a ser así", ha subrayado.

Coincidiendo en el diagnóstico sobre la relevancia de la cita electoral, Colau ha manifestado que estas "no son unas elecciones cualquiera" porque hay "mucho en juego", y ha llamado a defender en las urnas "la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las pensiones y los sueldos dignos".

Durante su atención a los medios, la candidata del Frente Amplio ha evitado pronunciarse sobre la visita realizada el sábado a Ceuta por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aunque sí ha dirigido críticas al tono empleado por distintas formaciones durante las últimas semanas. En concreto, ha reprochado que algunos partidos hayan buscado "incitar al odio, a la confrontación, a la polarización" durante la campaña electoral, mientras que otros "han querido movilizar el voto alrededor del miedo". Frente a ello, Colau ha cerrado su intervención expresando su deseo de que la ciudadanía acuda "en masa a votar con ilusión y con orgullo".