Tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid, durante la jornada de las elecciones generales del 29N, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación para pedir una alta movilización ciudadana y defender el impacto de la participación electoral en la acción del próximo Gobierno.

Sánchez que, en comparación con otras citas, ha acudido a votar sin su mujer Begoña Gómez quien habría votado por correo, ha abierto su intervención agradeciendo la presencia de la prensa y situando la jornada electoral como una cita decisiva para el rumbo del país. "Hoy es el día en el que nuestro país, España, va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", ha dicho ante los micrófonos.

El líder socialista ha retomado uno de los mensajes centrales de su campaña para apelar directamente al electorado y subrayar el peso del sufragio frente a otras instancias. "Lo he venido diciendo durante toda esta campaña: hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto". A partir de esa idea, ha dirigido un llamamiento expreso a los votantes para acudir a las urnas. "A eso es a lo que animo hoy a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país: a movilizarse, a participar y a votar por el futuro de su país", expresó.

En su comparecencia, Sánchez ha vinculado el nivel de participación de la jornada con la legitimidad y capacidad de actuación del futuro Ejecutivo. A su juicio, la afluencia a las urnas determinará tanto la fidelidad del Congreso respecto a los votantes como el margen de maniobra gubernamental: "Cuanto mayor sea esa movilización y esa participación, mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento, y mayor fuerza tendrá el Gobierno para continuar haciendo sus políticas durante los próximos cuatro años", ha señalado, reiterando su petición al final de su declaración inicial: "Animo a esa movilización, animo a esa participación y a votar al conjunto de la ciudadanía".

Sensaciones de la jornada

Preguntado por los periodistas sobre si tenía "buenas vibraciones", Sánchez ha respondido apelando a la afluencia que percibía en la jornada electoral y a su impresión general ante la cita con las urnas. "Yo veo una movilización histórica y, por tanto, tengo buenas sensaciones", afirmó. Ante la cuestión de si acudía tranquilo o nervioso, ha admitido la trascendencia del momento, aunque restó dramatismo a su estado de ánimo. "No, hombre, siempre vienes... a ver, es un día muy importante para el país y, lógicamente, también para el futuro del mismo".

Asimismo, ha valorado el desarrollo de la campaña electoral y el clima de debate político previo a la votación como señal de solidez institucional. "He visto mucha movilización a lo largo de la campaña, ha habido mucho interés en los debates, también en las propuestas de los partidos políticos, y creo que eso lo que demuestra es que tenemos una democracia sana, consolidada, donde los ciudadanos se comprometen".

Finalmente, ha pronosticado una elevada afluencia a las urnas y ha vuelto a ligar ese escenario con la configuración parlamentaria y la gobernabilidad posterior. "Creo que hoy lo vamos a vivir con una participación probablemente de las más altas que hayamos tenido en el conjunto de los años de democracia. Yo creo que eso va a ser muy bueno, insisto, porque eso es lo que hará que el próximo Parlamento de verdad refleje la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, expresada con su voto, y a partir de ahí, pues un Gobierno con la fuerza suficiente como para aplicar sus políticas".