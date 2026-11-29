El Ministerio del Interior ha difundido los avances de participación de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, con una movilización nacional que se sitúa por encima de la registrada a estas mismas horas en comicios anteriores.

El segundo avance de participación de las elecciones generales de este 29 de noviembre sitúa la movilización a las 18:00 horas en el 67,71 %, lo que supone un aumento de 14,58 puntos porcentuales respecto al 53,13 % registrado a la misma hora en los comicios de 2023. Los datos y avances pueden consultarse en la web del Ministerio del Interior.

Según los datos de avances registrados hasta este corte, ya se han comunicado los datos del 96,22 % de las mesas electorales (58.732 de un total de 61.033), lo que representa el 96,68 % del censo escrutado en este avance (34.760.090 electores de los 35.953.542 llamados a las urnas).

Previamente, en el primer avance de las 14:00 horas, la participación había alcanzado el 45,74 % y 16.447.985 votantes, con una subida de 5,26 puntos porcentuales frente al 40,48 % y 14.226.892 votantes de 2023. En el segundo corte de las 18:00 horas, la información facilitada recoge 2.141.917 votantes frente a los 18.671.607 de 2023, cifra que conviene revisar antes del cierre de publicación por si corresponde a un dato parcial o de comunicación.



Participación a las 18:00 horas por comunidades, ciudades autónomas y provincias

El repunte respecto a 2023 se extiende por todo el territorio nacional, con subidas especialmente acusadas en las ciudades autónomas y en territorios como Madrid, Zaragoza, Lérida o el País Vasco.

En la Comunidad de Madrid, la participación autonómica a las 18:00 horas alcanza el 72,26 % (+18,57 puntos porcentuales), con 235.894 votantes y un 6,48 % comunicado, mientras que el dato provincial de Madrid registra un 72,68 % (+18,99 p.p.), 3.427.092 votantes y un 93,62 % comunicado. En la Comunidad Valenciana, el conjunto autonómico llega al 71,34 % (+13,41 p.p.), con 233.861 votantes y un 8,80 % comunicado, y en Valencia la participación es del 72,25 % (+13,73 p.p.), con 1.301.894 votantes y un 90,80 % comunicado.

En Cantabria, la participación se sitúa en el 71,18 % (+10,74 p.p.), con 32.436 votantes y un 9,63 % comunicado; en La Rioja, alcanza el 70,60 % (+13,48 p.p.), con 18.352 votantes y un 10,90 % comunicado (mientras el registro de La Rioja en la relación provincial marca un 70,52 %, +13,40 p.p., 156.391 votantes y 92,99 % comunicado); y en Castilla-La Mancha, el dato autonómico es del 69,81 % (+13,53 p.p.), con 100.048 votantes y un 9,01 % comunicado, destacando Toledo con un 71,04 % (+13,50 p.p.), 340.633 votantes y un 86,57 % comunicado.

En la Región de Murcia, el dato autonómico alcanza el 69,71 % (+14,63 p.p.), con 57.059 votantes y un 7,44 % comunicado, y Murcia refleja un 69,88 % (+14,80 p.p.), 677.192 votantes y un 88,11 % comunicado. En el País Vasco, la participación es del 68,72 % (+16,29 p.p.), con 62.784 votantes y un 5,28 % comunicado; y en Aragón, el registro autonómico se sitúa en el 68,51 % (+15,95 p.p.), con 56.834 votantes y un 8,32 % comunicado, con Zaragoza en el 69,77 % (+17,44 p.p.), 475.925 votantes y 93,43 % comunicado, y Teruel en el 67,93 % (+13,67 p.p.), 55.940 votantes y 82,05 % comunicado.

En Castilla y León, la participación autonómica marca el 68,23 % (+13,39 p.p.), con 164.233 votantes y un 12,54 % comunicado. Entre sus provincias figuran Valladolid, con un 70,51 % (+14,79 p.p.), 292.202 votantes y 98,09 % comunicado; Segovia, con un 70,40 % (+12,41 p.p.), 73.987 votantes y 89,61 % comunicado; Palencia, con un 67,88 % (+13,20 p.p.), 82.948 votantes y 94,93 % comunicado; Salamanca, con un 67,67 % (+13,00 p.p.), 170.449 votantes y 93,91 % comunicado; León, con un 66,31 % (+12,06 p.p.), 229.160 votantes y 93,18 % comunicado; Zamora, con un 65,84 % (+11,37 p.p.), 79.001 votantes y 86,84 % comunicado; y Soria, con un 65,43 % (+12,53 p.p.), 41.473 votantes y 93,19 % comunicado.

En Galicia, el dato autonómico es del 68,03 % (+12,07 p.p.), con 163.845 votantes y un 10,86 % comunicado. Por provincias, Pontevedra alcanza el 69,40 % (+11,95 p.p.), 497.352 votantes y 92,32 % comunicado; Orense, el 66,29 % (+12,82 p.p.), 157.120 votantes y 95,14 % comunicado; y Lugo, el 66,19 % (+12,13 p.p.), 168.772 votantes y 96,54 % comunicado.

A continuación se sitúan la Comunidad Foral de Navarra, con un 67,37 % (+15,61 p.p.), 35.099 votantes y un 10,41 % comunicado (y Navarra en el 68,01 %, +16,25 p.p., 301.714 votantes y 88,66 % comunicado); el Principado de Asturias, con un 67,24 % (+13,13 p.p.), 62.383 votantes y un 11,10 % comunicado; y Andalucía, con un 66,59 % (+13,41 p.p.), 440.218 votantes y un 10,11 % comunicado, donde Sevilla marca un 69,28 % (+15,95 p.p.), 1.027.529 votantes y 94,86 % comunicado; Málaga, un 65,98 % (+13,07 p.p.), 721.089 votantes y 89,65 % comunicado; y Jaén, un 65,70 % (+10,41 p.p.), 307.246 votantes y 93,42 % comunicado.

En Cataluña, la participación autonómica se sitúa en el 66,13 % (+17,41 p.p.), con 260.458 votantes y un 7,05 % comunicado, mientras Tarragona alcanza un 64,86 % (+15,54 p.p.), 355.812 votantes y 91,49 % comunicado, y Lérida, un 61,84 % (+16,74 p.p.), 162.392 votantes y 86,27 % comunicado. En Extremadura, la participación es del 65,76 % (+9,95 p.p.), con 63.257 votantes y un 11,18 % comunicado.

Cierran el panorama la Ciudad Autónoma de Ceuta, que registra un 63,43 % (+24,13 p.p.), 5.695 votantes y un 14,42 % comunicado; las Islas Baleares, con un 62,06 % (+13,48 p.p.), 43.332 votantes y un 8,42 % comunicado; Canarias, con un 58,49 % (+13,10 p.p.), 103.248 votantes y un 10,53 % comunicado, donde Santa Cruz de Tenerife marca un 57,73 % (+11,90 p.p.), 435.384 votantes y 94,03 % comunicado, y Las Palmas, un 57,45 % (+12,46 p.p.), 476.775 votantes y 95,07 % comunicado; y la Ciudad Autónoma de Melilla, con un 54,78 % (+22,85 p.p.), 2.881 votantes y un 9,21 % comunicado (mientras Melilla figura en el bloque provincial con un 56,32 %, +24,39 p.p., 31.378 votantes y 97,58 % comunicado).