El País Vasco ha vivido este domingo un auténtico terremoto electoral. Los sondeos pronosticaban cambios importantes, pero no de la envergadura que se han terminado dando. El PSOE ha sido la fuerza con más diputados. Lo más llamativo ha sido el desastre electoral del PNV. El partido, que se ha configurado como sistémico en la comunidad vasca durante los cuarenta años de democracia, se ha dado un batazado histórico y ha sacado el peor resultado de su historia.

No ha conseguido alzarse con la victoria en ninguno de los tres territorios vascos. Ni siquiera en Vizcaya, su auténtico bastión, donde Sabino Arana fundó el partido hace más de un siglo y donde ha gobernado la diputación foral durante todos y cada uno de los años de la democracia. Se ha quedado con tan sólo tres diputados (dos menos que en 2023): dos en Vizcaya y uno en Guipúzcoa. Desaparece territorialmente de Álava.

Por primera vez en su historia parece claro que no conseguirá tener grupo parlamentario propio. Ha habido otras elecciones en las que legalmente no ha alcanzado los requisitos para tener grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados, pero se ha quedado rozándolo, y PP y PSOE le han prestado los parlamentarios necesarios para que pudieran tenerlo. Todo parece indicar que esto no sucederá esta vez.

El presidente de la Ejecutiva del PNV, Aitor Esteban, ha reconocido el "mal resultado, sin paliativos", que ha achacado a la "polarización" en una dinámica de dos bloques, aunque ha advertido de que tendrá que "hacer frente a un Gobierno duro" a través de una "defensa de Euskadi muy seria". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para defender Euskadi, nuestro autogobierno y los derechos y libertades de nuestra ciudadanía", ha dicho.

El PSOE de Pedro Sánchez ha demostrado que en el País Vasco sigue teniendo tirón electoral, mejorando incluso el resultado que consiguió en las elecciones de 2023. Es la segunda fuerza política en votos y porcentaje de votos, pero es la que más escaños consigue con siete diputados (2 más que en las últimas elecciones). Gana en Álava (2 diputados) y Vizcaya (3 electos) y consigue otros dos representantes en Guipúzcoa.

EH Bildu, la coalición que integra en su interior a los herederos de Batasuna-ETA, ha conseguido ser la fuerza más votada en la comunidad autónoma por primera vez en una elecciones generales y por segunda vez en la historia electoral del País Vasco -ya lo consiguió en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024-, pero no consigue ganar en escaños. EH Bildu ha conseguido 6 diputados (uno más que en 2023).

El PP consigue dos diputados en la región, el mismo resultado que en 2023. El partido de Alberto Nuñez Feijoó se queda muy lejos de los mejores resultados históricos del partido en la región, en época de José María Aznar. Ni Vox ni Frente Amplio consiguen representación parlamentaria. Los de Santiago Abascal no obtuvieron ningún acta en 2023, mientras que la candidatura de Ada Colau ha perdido el escaño que sí pudo sacar Sumar.

Resultados por territorios

En Álava se lleva la victoria el PSOE. El partido de Pedro Sánchez se queda con dos de los cuatro escaños que estaban en juego, subiendo un escaño respecto a las elecciones de 2023. EH Bildu y PP obtienen un escaño cada uno, repitiendo el resultado electoral de hace casi tres años y medio. El PNV no obtiene representación, perdiendo un diputado respecto a las anteriores elecciones. Vox supera el 5% de los votos pero se queda muy lejos del escaño.

En Vizcaya, el PSOE arrebata la primera posición al PNV y obtiene 3 escaños, uno más que en las elecciones del pasado 23J. En segunda posición, muy cerca, aparece EH Bildu, que obtiene 2 parlamentarios, los mismos que en las anteriores elecciones. El PNV pasa de primera fuerza política a tercera, aunque mantiene los dos parlamentarios que consiguió en 2023. El PP consigue un escaño, el mismo resultado que en las anteriores elecciones. El Frente Amplio no ha conseguido revalidar el escaño de Sumar en las últimas elecciones.

En Guipúzcoa es EH Bildu quien se convierte en la primera fuerza política. La franquicia batasuna consigue 3 diputados, uno más que en 2023. El PSOE mantiene los dos representantes que consiguió en las anteriores elecciones, mientras que el PNV se tiene que conformar con un único parlamentario. El PP no consigue representación pese al esfuerzo titánico del jovencísimo Jon Echeverría.