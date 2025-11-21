El PP acusa a Sánchez de ir a Extremadura a "arropar al candidato procesado" Gallardo

El Partido Popular de Extremadura ha registrado este viernes una denuncia ante la Junta Electoral contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por pedir el voto en el acto de precampaña del PSOE en el que participó el pasado miércoles en Mérida.

El portavoz del Grupo Parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado además que Sánchez vino a la región "para arropar al candidato procesado, Miguel Ángel Gallardo, pero no para hablar de Extremadura". "No vino para decir que la central nuclear de Almaraz no se cierra, que el AVE estará en el 2030 ni vino para hablar de las autovías, porque está preocupado por sus chanchullos y líos judiciales", ha dicho Sánchez Juliá, que ha asegurado que además en ese acto pidió el voto pese a que aún no ha comenzado la campaña electoral. También ha criticado «las formas» de Pedro Sánchez, "que ha insultado, con machismo, para crear crispación en Extremadura en la precampaña electoral".

A un mes de que se celebren las elecciones, Sánchez Juliá ha defendido que el PP está trabajando por concitar la confianza mayoritaria de los extremeños, explicando el proyecto que tenemos para los extremeños y los buenos resultados cosechados durante estos dos años. En su opinión, los extremeños tienen la potestad de que dentro de un mes podrán decidir «si quieren los partidos del bloqueo o el proyecto de Guardiola, que representa el avance».

Vox también denuncia

Por otro lado, el líder de Vox ha visitado este viernes Coria donde ha denunciado la Oferta Pública de Empleo aprobada esta semana por la Junta de Extremadura. A preguntas de los periodistas, Santiago Abascal ha afirmado que esta medida supone "claramente utilizar las instituciones al servicio del partido", sobre todo si se realiza en los días previos a la campaña electoral.

Por eso, el partido ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral. "Espero que la Junta Electoral llame al orden a la señora Guardiola, porque está actuando exactamente igual que los socialistas", ha señalado Abascal, criticando que estas prácticas demuestran que "el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo".