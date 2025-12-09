Los cazadores extremeños exigen cobrar por jabalí abatido para mantener la presión contra la peste

Mientras el millar de efectivos desplegados en la 'zona cero' de la peste porcina africana en Barcelona prosigue los trabajos de contención del virus, sin que de momento haya nuevos positivos; en Extremadura, los cazadores han propuesto a la Junta de María Guardiola ayudas directas por jabalí abatido para garantizar que se mantenga la presión de captura y un control sanitario riguroso.

Se trata de una de las medidas que la Federación Extremeña de Caza ha solicitado al gobierno extremeño dentro de un paquete de medidas urgentes ante la presencia de Peste Porcina Africana en jabalíes silvestres en Cataluña. Desde FEDEXCAZA solicitan actuar de antemano para adelantarse y evitar consecuencias que califican de irreversibles en materia sanitaria, económica y ambiental.

Piden actuar como prevención

Aunque Extremadura no ha registrado ni un solo caso, esta federación advierte de que, "si no se habilitan medidas de apoyo específicas, será muy difícil sostener el número de capturas que exige una situación sanitaria de esta magnitud", ya que la posible caída del valor de la carne de jabalí y la saturación del mercado "pueden desincentivar la actividad cinegética en el momento más crítico, poniendo en riesgo la eficacia del control poblacional y la respuesta preventiva que Extremadura necesita".

Por ello, proponen la modificación de modalidades, métodos y periodos para aumentar las capturas en aquellos escenarios donde sea necesario reforzar la respuesta.

De igual forma solicitan una subvención integral para la gestión de la retirada, el transporte y el tratamiento del material procedente de jabalíes cazados y salas de despiece, así como campañas de comunicación institucional destinadas a explicar a la ciudadanía el papel sanitario del cazador y la importancia de su colaboración en emergencias como esta.