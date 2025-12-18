La Guardia Civil investiga el robo de votos por correo y Guardiola avisa: "Alguien está dinamitando" nuestra "libertad"

La pasada noche, se produjeron varios robos en oficinas de Correos extremeñas. En Fuente de Cantos, los ladrones se llevaron una caja fuerte con los votos por correo ya recogidos, pertenecientes a vecinos de esta localidad, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros. En otras dos oficinas, las de Santa Amalia y Torremejía, los asaltantes no lograron su objetivo porque las papeletas ya habían sido trasladadas a otra oficina.

La Guardia Civil está ya investigando estos asaltos, según han confirmado fuentes de la Benemérita. Según Correos, en la caja fuerte sustraída en Fuente de Cantos había 124 votos y dinero en efectivo, unos 14.000 euros, según la Guardia Civil. En este asalto, los delincuentes se llevaron la caja fuerte completa. En las otras dos, artículos comerciales y material de oficina.

En el PP de la región, mientras, cunde la preocupación. Solo unas horas antes, el secretario general del partido, Abel Bautista, había denunciado la ausencia de la papeleta del PP en distintos envíos de documentación para votar por correo.

En un mensaje a través de las redes sociales, la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata María Guardiola ha llamado a acudir a las urnas de forma "masiva" el domingo en defensa de la democracia y de la libertad. "Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", avisa.

Que no nos roben la democracia.

Este domingo, vota por el futuro de Extremadura.#MásConfianza #MásExtremadura pic.twitter.com/Gp2hxleM5i — María Guardiola (@MGuardiolaM) December 18, 2025

La dirigente popular señala que "alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir" y destaca el hecho "bochornoso" de que muchos ciudadanos no estén recibiendo la papeleta del PP, algo que ya han llevado a la Junta Electoral. "Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Quieren elegir por nosotros, robarnos nuestro futuro", lamenta en alusión a los robos de la noche.

"Defendamos nuestra libertad, nuestro futuro y la democracia", dice Guardiola, que pide llenar las urnas este domingo "de dignidad" y que todos puedan ejercer en libertad "su derecho al voto".

Un "procedimiento extraordinario"

El mismo mensaje ha lanzado Bautista, que ha señalado que conocen estos casos porque les han informado "responsables políticos" de estas localidades pero podría haber más.

El responsable del PP ha reclamado "un procedimiento extraordinario" para que esos ciudadanos que pidieron votar por correo "puedan volver a votar: no tiene sentido que pierdan ese derecho". "Esto es muy grave: si un estado democrático no puede garantizar ese derecho al voto, ¿qué Estado tenemos?".

Desde Génova, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que se trata de "un hecho de enorme gravedad" y ha reclamado a Interior que "despliegue todos los medios necesarios" para investigar lo ocurrido.

El robo del voto por correo emitido por ciudadanos extremeños es un hecho de enorme gravedad. Esos votos deben estar debidamente custodiados en las oficinas de Correos. Por ello, exigimos al Ministerio del Interior que despliegue todos los medios necesarios para investigar lo… https://t.co/RSfhN9aHH0 — Miguel Tellado (@Mtelladof) December 18, 2025

Correos dice que el objetivo no eran los votos

En una nota, Correos ha afirmado sobre los robos que el objetivo era "robar dinero". Los agentes personados en el lugar, señala, han vinculado el suceso con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región "con el objetivo de robar dinero".

Después de comunicar los hechos a la Junta Electoral Provincial de Badajoz, Correos está pendiente de la decisión que adopte "con el objeto de garantizar el derecho al voto de los electores afectados".

La Guardia Civil ha precisado asimismo que ya venía investigando otros dos robos ocurridos en los últimos días en otras dos oficinas de Correos ubicadas en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, también en la provincia de Badajoz.