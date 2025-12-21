Nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Cáceres

La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo perpetrados este domingo en oficinas de Correos situadas en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río. Según las primeras pesquisas, los autores de los hechos no han conseguido sustraer dinero ni tampoco papeletas del voto por correo.

Fuentes de la Benemérita han confirmado que ambos incidentes han tenido lugar durante esta madrugada, poniendo en alerta a los efectivos de la zona en plena campaña electoral.

En el caso de Malpartida de Cáceres, municipio de unos 4.000 habitantes, se ha registrado una tentativa de robo en la oficina postal sobre las 06:45 horas. Tras la personación de los agentes y la inspección junto a los responsables de la entidad, se ha certificado que no falta material alguno.

Las mismas fuentes han asegurado que, afortunadamente, "no se han visto afectados los votos por correo", garantizando así la custodia del sufragio de los vecinos.

Por su parte, en Alagón del Río, los delincuentes trataron de forzar la entrada de la oficina de Correos sin éxito. No obstante, sí lograron acceder al anexo edificio consistorial, de donde sustrajeron una "mínima cantidad de dinero".

Estos sucesos se suman a la inquietante racha de cinco robos en la provincia de Badajoz durante la campaña, destacando el asalto en Fuente de Cantos. Allí, los ladrones se llevaron una caja fuerte con 14.000 euros y 124 votos, que aparecieron posteriormente esparcidos en un paraje de Talavera la Real, aunque sin el dinero en efectivo.