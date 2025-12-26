Guardiola mantiene sus primeros contactos con Vox, con un "mensaje muy claro"

Tras las elecciones extremeñas, con una victoria de María Guardiola necesitada de apoyos, la presidenta en funciones ha revelado que ya ha mantenido un primer contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, de cara a la investidura.

"El tono era cordial y el mensaje fue muy claro. Pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo", ha asegurado Guardiola en declaraciones a los medios tras asistir a una reunión del Comité de Dirección del PP extremeño.

En esa conversación, en la que ambos se felicitaron por los resultados obtenidos en las elecciones del 21 de diciembre, se emplazaron a seguir hablando y ha asegurado que Fernández en "ningún caso" le transmitió que Vox quería ostentar la presidencia de la Asamblea de Extremadura.

De esta forma, Guardiola ha considerado que de lo que se debe hablar "no es de puestos", sino de la "estabilidad que necesita" Extremadura y de los "cuatro años de legislatura" que hay "por delante".

"Nos tendremos que sentar para ver qué políticas vamos a poner en marcha en pos del crecimiento de Extremadura y del bienestar de los extremeños. Yo creo que tenemos que hablar de un gran acuerdo donde se pongan sobre la mesa las cuestiones que necesita Extremadura para seguir avanzando", ha asegurado.

También, y sobre las propuestas de Vox, partido que se ha referido en varias ocasiones al documento de 200 medidas que planteó en la negociación presupuestaria, Guardiola ha incidido en que algunas de ellas "eran inasumibles porque chocaban con la legalidad".

Por ello, ha avanzado que su equipo está trabajando sobre dicho documento para poner sobre la mesa en qué cuestiones podrían llegar a ese acuerdo y cuáles no. "Cuáles se tendrían que modular y en qué sentido", ha dicho.

Mientras, el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, también ha comparecido en rueda de prensa para marcar la posición de su partido tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo y el desastroso resultado del 21-D.

Quintana marca distancias con el PP

Quintana, una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, ha marcado distancias ante una posible abstención para facilitar la formación del nuevo Ejecutivo regional como propuso el expresidente regional Juan Carlos Rodríguez Ibarra y que estaría ganando adeptos en el partido por el miedo a Vox. Según ha dicho, el Partido Socialista es la "alternativa" al PP y no es su "socio de gobierno".

La gestora tendrá que tomar decisiones inminentes, como la composición del grupo parlamentario o los diputados socialistas que entrarán en la Mesa de la Asamblea, al igual que tendrá que decidir sobre el sentido del voto de la investidura. Quintana ha insistido en que quien tiene que "tomar la iniciativa" es Guardiola. Su partido, ha insistido, tiene una "posición de alternancia" y no son un "socio de gobierno" del PP.