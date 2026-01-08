Guardiola ofrecerá a Vox entrar en el futuro gobierno de Extremadura

Tras el parón navideño, el PP de María Guardiola y Vox arrancarán la próxima semana las negociaciones para la investidura después de las elecciones del pasado 21 de diciembre, que dieron la victoria a los populares pero que seguirán necesitando el apoyo de los de Santiago Abascal para gobernar.

Fuentes próximas al equipo negociador de Guardiola, citadas por Europa Press, señalan que el objetivo de los próximos encuentros, que aún no tienen fecha definitiva, van más allá de la investidura. El futuro pacto podría incluir la conformación de la Mesa de la Asamblea, con el puesto de presidente de la Cámara en juego, la formación del nuevo Gobierno, ofreciendo a Vox que forme parte del mismo, así como los presupuestos autonómicos para 2026 y fijar las líneas para los del resto de la legislatura.

Desde las filas del Partido Popular dan por hecho que los de Abascal harán valer su gran resultado electoral en Extremadura, donde pasaron de 5 a once escaños, superando al PSOE en algunas localidades.

En cuanto a los plazos para una investidura, en el mejor de los casos, si los encuentros se producen a inicios de semana, ambas partes tendrán apenas ocho días para dejar cerrado este acuerdo global, puesto que el 20 de enero es la fecha fijada para la conformación del parlamento y la mesa.

Posteriormente se abrirá una nueva fecha en el horizonte, el de la propuesta por parte del presidente de la Asamblea, en un máximo de 15 días, de un candidato a la Presidencia de la Junta, y en los 15 días posteriores se celebrará el debate de investidura.

Guardiola necesita el voto de los de Abascal para ser investida en primera votación y al menos su abstención en la segunda, en caso de que PSOE y Unidas por Extremadura voten en contra.

La fecha de celebración de la primera votación también podría jugar un papel importante, puesto que pondrá en marcha el reloj para una hipotética nueva cita electoral, puesto que si en el plazo de dos meses ningún aspirante resulta elegido la Cámara quedará disuelta y se convocarán automáticamente nuevos comicios.