Un helicóptero lleva cinco toneladas de comida a 480 ovejas atrapadas en el Guadiana

La Junta de Extremadura ha activado este jueves un dispositivo especial de emergencia en Arroyo de San Serván (Badajoz) para atender a 480 ovejas que llevaban atrapadas desde la semana pasada en una pequeña isleta del río Guadiana, formada tras las lluvias intensas que han azotado la región.

El Guadiana, que en algunos tramos ha crecido hasta dos metros por encima de su nivel habitual en las últimas semanas, dejó aisladas a las ovejas en una zona que quedó rodeada por la creciente del río, dificultando cualquier acceso terrestre.

El operativo, desarrollado en el marco del Plan Inuncaex, contó con la colaboración de la Consejería de Gestión Forestal y del Mundo Rural y con recursos del Plan Infoex. Un helicóptero fue la pieza clave de la operación, encargado de transportar aproximadamente 4.800 kilos de paja y 500 de pienso, es decir, un total de 5,3 toneladas de alimento, para garantizar el sustento de los animales hasta su rescate.

La operación, que combinó logística aérea y trabajo en tierra, implicó a Guardia Civil, Confederación Hidrográfica del Guadiana, bomberos del Cepei de la Diputación de Badajoz y Cruz Roja. El helicóptero realizó alrededor de 40 viajes desde el punto de acopio hasta la isleta, donde previamente se trasladó a cuatro bomberos forestales de la brigada helitransportada de Manchita y un mecánico. Su labor consistió en voltear los recipientes con comida, asegurando que los animales tuvieran acceso a ella y recuperando los contenedores usados en el transporte. En tierra, el retén de Mirandilla se encargó de preparar y coordinar la carga.