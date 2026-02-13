Las intensas lluvias provocadas por la borrasca Nils han estado a punto de causar una tragedia en la red viaria de Extremadura. A primera hora de este jueves, en torno a las 7:25 de la mañana, la carretera CC-428, que conecta Berzocana con Logrosán (Cáceres), colapsó bajo las ruedas de un Ford Focus. El desprendimiento de un talud arrastró unos 30 metros de calzada, creando un socavón de seis metros de altura, un vacío que se "tragó" el vehículo con su única ocupante a bordo.

Un rescate milagroso en la oscuridad

La víctima, una monitora de construcción de la escuela taller de Logrosán, se dirigía a su puesto de trabajo cuando, en medio de la oscuridad, la carretera desapareció. La mujer afectada llamó por teléfono inmediatamente después del impacto.

Una conductora sobrevive tras hundirse la carretera bajo su coche en un socavón de seis metros en Cáceres pic.twitter.com/RyP5nAaQK2 — Libertad Digital (@libertaddigital) February 13, 2026

A pesar de que el coche se precipitó desde una altura de varios metros, la mujer pudo ser rescatada por los bomberos del SEPEI de Trujillo y la Guardia Civil. Aunque físicamente salió prácticamente ilesa, presentaba una fuerte crisis de ansiedad y fue trasladada a un centro sanitario tras ser hallada en estado de shock fuera del vehículo.

Una red viaria en estado crítico

El incidente en a la altura del kilómetro 7 de la CC-428 es el más grave de una jornada negra para las infraestructuras extremeñas. Los técnicos de la Diputación de Cáceres se encuentran evaluando los daños sobre el terreno, pero ya han advertido que la carretera entre Berzocana y Logrosán permanecerá clausurada durante varios días mientras se investigan las causas exactas del deslizamiento del talud y se garantiza la seguridad para la reconstrucción de la vía.

La acumulación de agua ha dejado el terreno extremadamente inestable, provocando el cierre de más de una veintena de vías en toda la región.

Entre las más afectadas se encuentran la CC-225 (Baños de Montemayor - La Garganta), también cortada por desprendimientos; varias vías provinciales como la CC-213, CC-230 y CC-328, donde los servicios de conservación se encuentran trabajando; y socavones de gran tamaño en la BA-049 (Castilblanco - Alía) y la EX-112 en Badajoz.