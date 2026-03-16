Marlaska inaugura el nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad pacense de Castuera

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurado este lunes el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Castuera (Badajoz). Esta infraestructura ha contado con un presupuesto de seis millones de euros dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado. El edificio, de tres mil ochocientos metros cuadrados, se ha diseñado con criterios de sostenibilidad y se organiza en tres plataformas para adaptarse al terreno.

Durante su intervención, el ministro ha señalado que Extremadura cuenta actualmente con más de 4.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta cifra supone un incremento del 7 por ciento respecto a los datos de 2018, con 260 efectivos adicionales en la comunidad. El objetivo de este despliegue es garantizar la seguridad ciudadana y favorecer el desarrollo integral en la comarca.

El nuevo centro centraliza diversos servicios esenciales para la zona, como la interposición de denuncias, el Equipo de Seprona y la Intervención de Armas y Explosivos. Las instalaciones se dividen en tres bloques diferenciados destinados a dependencias oficiales, viviendas para los agentes y un área de aparcamiento. El complejo actúa como cierre perimetral de la parcela, dejando un patio de armas en su zona interior.

Grande-Marlaska también ha mencionado los resultados del proyecto piloto sobre violencia de género implantado en la región. Este sistema facilita la comparecencia telemática de víctimas y testigos desde los propios acuartelamientos para evitar desplazamientos a sedes judiciales. Según los datos oficiales ofrecidos, durante el pasado año 2025 se realizaron un total de doscientas sesenta y tres videoconferencias bajo este protocolo de actuación en Extremadura.

Al acto institucional han asistido el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. El puesto de Castuera, creado originalmente en 1880, presta servicio a un territorio de quinientos treinta y cuatro kilómetros cuadrados. Además de la localidad principal, el destacamento cubre la seguridad en Benquerencia de la Serena y sus cuatro pedanías dependientes en la provincia.