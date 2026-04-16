El PSOE extremeño entra en fase de "rabia" tras el pacto PP-Vox: "Es un gobierno que nace muerto"

El PSOE de Extremadura no ha tardado en reaccionar con dureza al anuncio del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox que convertirá a María Guardiola en presidenta de la Junta. Tras meses de incertidumbre y de albergar la esperanza de que el bloqueo condujera a una repetición electoral, los socialistas han emitido un comunicado cargado de reproches, asegurando que la región ha perdido "cuatro meses valiosos" para acabar en un desenlace que consideran "previsible".

La principal línea de ataque del partido liderado ahora por Álvaro Cotrina (tras la salida de Guillermo Fernández Vara) se centra en la supuesta tutela de las direcciones nacionales. Según el PSOE, el pacto demuestra que "Extremadura no decide" y que las negociaciones han estado "en todo momento dirigidas desde Madrid", calificando el proceso como una "falta de respeto a los extremeños".

Para los socialistas, este periodo de negociación no ha sido más que una maniobra de distracción: "No ha servido para avanzar en soluciones, sino únicamente para dilatar una negociación cuyo resultado estaba cantado y que se ha cerrado en la sombra y sin transparencia".

El "problema de los sillones"

A pesar de que el PSOE suele ser objeto de críticas similares por sus pactos con el separatismo, en esta ocasión los socialistas extremeños han recurrido al argumento de las estructuras de poder. Sostienen que el acuerdo confirma que "sí se trataba de un problema de sillones", señalando el reparto de consejerías y la vicepresidencia para la formación de Santiago Abascal, así como la recuperación de un senador autonómico para la que denominan "ultraderecha".

Desde la sede central de Ferraz también se ha sumado presión al relato, acusando a Alberto Núñez Feijóo de estar definitivamente "abrazado" a los socios de Viktor Orbán y a quienes buscan "desmontar el sistema autonómico". Según el PSOE, aunque haya gobierno, persistirá el "bloqueo al avance y a los derechos sociales".

El comunicado socialista no ha desaprovechado la oportunidad de hurgar en la herida de la coherencia interna del PP regional. Han calificado de "fracaso absoluto" la estrategia inicial de María Guardiola, quien tras las elecciones del 21 de diciembre prometió no gobernar con Vox para terminar finalmente integrándolos en el Ejecutivo autonómico.

"El PP prometió moderación, pero ha optado por la dependencia", señalan los socialistas, quienes vaticinan que el nuevo gabinete "no está llamado a durar toda la legislatura". Ante este nuevo escenario, el PSOE extremeño intenta erigirse como la "única esperanza de progreso", aunque la realidad aritmética los sitúa, por primera vez en años, ante el duro invierno de la oposición en Extremadura.

Para el PSOE, lo más destacado del acuerdo es que habrá inestabilidad, por lo que auguran un gobierno que "generará conflictos e incertidumbre", además acusan a Guardiola de estar sometida a las condiciones impuestas por Vox e insisten en que el pacto se fraguó fuera de los límites de la comunidad autónoma.