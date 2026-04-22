El PSOE augura una "corta legislatura" en Extremadura: "Va a saltar por los aires"

Vox ha expresado su respaldo al discurso de investidura de la candidata del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola, y ha defendido que el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones puede servir como referencia para futuros pactos en otras comunidades autónomas donde sumen mayoría.

El portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha trasladado la "satisfacción" de su formación tras la intervención de Guardiola en el pleno de investidura. Según ha señalado, la candidata popular ha expuesto durante su discurso "las líneas generales" del futuro gobierno de coalición que ambas formaciones pretenden conformar en la región.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, ha señalado que el nuevo gobierno presidido por María Guardiola va a tardar "bastante poco" en "saltar por los aires". También ha calificado el pacto entre PP y Vox de "ilegal". "¿Cuánto van a tardar a culparse los unos a los otros?", ha preguntado Álvarez en su turno de intervención en el debate de investidura de María Guardiola.

La diputada socialista ha centrado sus críticas sobre Guardiola, a quien ha calificado como una presidenta que no tiene "principios", "valores" ni "proyectos para Extremadura", y que tras cuatro meses de "bloqueo" tras las elecciones "sigue sin tener autonomía" para gobernar porque su adelanto electoral "se le ha atragantado" llevando a la región a un "callejón sin salida".

Gordillo, en cambio, ha asegurado que el acuerdo suscrito entre el Partido Popular y Vox "se va a cumplir en todos sus términos", y lo ha presentado como una garantía para que se materialice el cambio político en Extremadura. En este sentido, ha afirmado que dicho cambio cuenta, según sus palabras, con el respaldo de "más del 60% de los extremeños" expresado en las urnas.

El dirigente ha defendido además que el documento firmado refleja "la voluntad mayoritaria" de los ciudadanos y ha subrayado que su objetivo es impulsar "el progreso y el cambio" en la comunidad autónoma.

Pacto "realista"

Durante su valoración, Gordillo ha definido el discurso de investidura de María Guardiola como "realista", al considerar que ha recogido el contenido del acuerdo entre ambas formaciones. Según ha explicado, la candidata del Partido Popular ha trasladado ese contenido "desde la sensibilidad" propia de su formación, dentro de un marco de entendimiento entre partidos distintos.

El portavoz de Vox ha insistido en que el pacto responde a un ejercicio de cooperación entre "dos fuerzas políticas con diferencias", pero que han alcanzado un acuerdo común para la gobernabilidad de Extremadura.

No obstante, Gordillo ha evitado detallar el papel concreto que asumirá su formación en la próxima legislatura. Ha indicado que será Óscar Fernández, presidente y portavoz del grupo parlamentario de Vox, quien ofrezca más información sobre la posición del partido durante la segunda jornada del debate de investidura.

Un modelo para otras comunidades

Gordillo ha señalado que el acuerdo en Extremadura tiene una "virtud añadida", al considerarlo el primero de una serie de posibles entendimientos en otras comunidades autónomas. En este contexto, ha planteado que el pacto puede convertirse en un modelo para territorios donde ambas formaciones cuenten con mayoría suficiente para gobernar.

El portavoz ha vinculado esta posibilidad con un escenario de cambio político más amplio. Ha afirmado que, si se replican pactos "en términos similares" al alcanzado en Extremadura, España podría entrar en una nueva etapa política.