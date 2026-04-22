María Guardiola es investida presidenta de Extremadura: "Gobernamos para todos"

La candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, ha sido investida este miércoles como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos del Partido Popular y Vox. Tras más de tres horas de debate entre los distintos grupos parlamentarios, Guardiola ha obtenido la mayoría absoluta en la primera votación. En concreto, ha recibido el voto a favor de 40 diputados, 29 del PP y 11 de Vox. El resto, 18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura, han votado en contra.

Guardiola tomará posesión de su cargo este viernes, 24 de abril, en un acto en el Anfiteatro Romano de Mérida. El acto de toma de posesión de María Guardiola tendrá lugar a las siete y media de la tarde, aunque si finalmente la lluvia no lo permite, se trasladará al Palacio de Congresos de Mérida.

Durante su intervención, la presidenta de la Junta de Extremadura ha defendido el acuerdo con Vox frente a las críticas del PSOE y Unidas por Extremadura. María Guardiola ha cuestionado el posicionamiento de los grupos de la oposición y ha afirmado que el pacto entre el Partido Popular y Vox "representa a tres quintos de la Cámara". En este contexto, ha rechazado las críticas y el tono agresivo de Unidas por Extremadura y del PSOE. Tanto la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, como la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, no han dejado de atacar el acuerdo calificándolo de "racista" o "infame". La presidenta ha señalado lo que ha calificado como un "arsenal de falta de respeto" por parte de la oposición y ha considerado que sus intervenciones buscan "demonizar" el acuerdo de gobierno alcanzado entre su partido y Vox.

Asimismo, ha interpelado directamente a los grupos contrarios al pacto al preguntar si estaban cuestionando el resultado electoral. "¿Les están diciendo a los extremeños que no saben votar?", ha preguntado.

Contra el sanchismo

Guardiola, además, ha insistido en que el acuerdo con Vox es "necesario y urgente" para garantizar la estabilidad en Extremadura. Frente a quienes lo consideran un problema para la región, ha reiterado que se trata de un entendimiento "legítimo" dentro del marco parlamentario que tiene el respaldo de los votantes. En relación con el contenido del pacto, ha respondido a las críticas sobre el concepto de "prioridad nacional", incluido en el acuerdo. Ha apuntado a las concesiones de Sánchez al Gobierno vasco y a la Generalidad de Cataluña: "Su prioridad no es nacional, es nacionalista".

También ha recordado los casos de corrupción que afectan al PSOE en el ámbito nacional. "El PSOE no puede darnos lecciones, porque sostiene un Gobierno con acuerdos incomprensibles para la ciudadanos con partidos que tienen un mismo ideario, que es acabar con España", ha afirmado. También, ha añadido: "Creemos firmemente en la libertad y gobernamos para todos".

Gestión y medidas

Guardiola ha hecho referencia a la gestión de su etapa al frente del Ejecutivo autonómico y ha destacado que "nunca antes ha habido menos parados en la región". Además, ha reiterado algunas de las líneas de actuación incluidas en el acuerdo de gobierno, como la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, al defender que "Almaraz no se cierra".

En materia migratoria, ha defendido una política basada en "una inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo".

Guardiola ha rechazado que el acuerdo suponga un retroceso en derechos y ha respondido al discurso de la oposición, al que ha calificado como "alarmista". En este sentido, ha explicado que "los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI no son negociables". La presidenta ha pedido a PSOE y Unidas por Extremadura que eviten "confundir a los ciudadanos, utilizar el miedo y hacer demagogia con las personas".

La presidenta de la Junta de Extremadura ha subrayado el compromiso del partido con el cumplimiento del acuerdo alcanzado con Vox: "El PP va a cumplir". A Vox, por su parte, le ha pedido gobernar "con lealtad, sin sobresaltos y sin provocaciones".