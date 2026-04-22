Vox defiende la prioridad nacional en Extremadura: "No es racismo, es realismo"

El presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha defendido durante el debate de investidura de María Guardiola el concepto de "prioridad nacional" incluido en el acuerdo con el Partido Popular y ha asegurado que supondrá un "giro real" en la política de la comunidad.

Durante su intervención en la Cámara Autonómica, Fernández Calle ha reivindicado que la "prioridad nacional" es "del más elemental sentido común" y ha rechazado las críticas a este concepto. Según ha afirmado, "no es racismo, no es egoísmo, no es ilegal". "Es realismo", ha aseverado. El dirigente de Vox ha defendido que esta idea implica "poner primero a los españoles, a los extremeños, a los de aquí". También ha apuntado que los ciudadanos viven en una "situación límite" por las dificultades de acceso a la vivienda y que los agricultores "están asfixiados por la burocracia y las imposiciones de Bruselas".

Bajada de IRPF y defensa de Almaraz

Fernández Calle ha explicado que la "prioridad nacional" se traducirá en medidas concretas dentro de la acción de gobierno. Entre ellas, ha citado la prioridad en el acceso a vivienda protegida para residentes, así como la vinculación de ayudas al arraigo. Ha añadido que dicha prioridad se basa en "defender primero lo nuestro y a los nuestros", así como de "garantizar que quien forma parte de esta tierra, tenga prioridad en el acceso a unas oportunidades que, desgraciadamente, son limitadas", ha señalado Fernández Calle.

Ha indicado que Vox no respaldará políticas que supongan un uso indebido de los servicios públicos, y ha incidido en la necesidad de controlar el acceso a las ayudas. Una situación, en el fondo, provocada "por culpa del peor Gobierno de la historia de España, el de Pedro Sánchez y su banda de los burdeles, las chistorras y las oficinas de artes escénicas".

El portavoz parlamentario ha afirmado que el acuerdo con el Partido Popular "marca un giro real en Extremadura" y ha agradecido a María Guardiola su disposición para alcanzarlo. Según ha señalado, será "un solo Gobierno formado por dos partidos", en el que Vox participará con lealtad a lo pactado.

Vivienda pública

Fernández Calle ha indicado que el Ejecutivo autonómico priorizará los intereses de Extremadura y ha avanzado algunas líneas de actuación, como la reducción de impuestos, el impulso a la industria y la defensa del sector agrario. En concreto ha insistido en la "bajada progresiva del IRPF en los tramos más bajos", la reducción de impuestos vinculados a la vivienda y la ampliación de bonificaciones en sucesiones y donaciones.

En el ámbito económico, Vox ha planteado un plan industrial que incluirá la liberalización de suelo y la eliminación de trabas administrativas mediante mecanismos como el silencio administrativo positivo. Fernández Calle también ha asegurado que defenderá "la continuidad de la central nuclear de Almaraz". Sobre la central ha apuntado que "es empleo, estabilidad y futuro para Extremadura".

En materia de vivienda, ha anunciado la construcción de "al menos 3.500 viviendas protegidas durante la legislatura", junto con avales públicos destinados a facilitar el acceso a hipotecas, especialmente para jóvenes y familias.