Roban en el Museo Arqueológico de Badajoz las 149 monedas del Tesoro de Villanueva

El Museo Arqueológico de Badajoz ha sufrido en la madrugada de este sábado un grave asalto que se ha saldado con la sustracción de todas las piezas que componen el conocido Tesoro de Villanueva de la Serena. Los asaltantes lograron acceder al interior del recinto cultural mediante el forzamiento de una de las rejas situadas en la parte posterior del edificio, burlando así el perímetro exterior de seguridad.

Una vez dentro de las instalaciones, los autores del robo se dirigieron a la sala de exposiciones y rompieron de manera violenta la vitrina que protegía esta invaluable colección numismática. En estos momentos, la zona permanece acordonada por las fuerzas de seguridad y hay un amplio despliegue de la Policía Nacional. Los efectivos de la Policía Científica se encuentran en el lugar de los hechos realizando una exhaustiva inspección técnica para recabar posibles huellas o vestigios que faciliten la identificación de los criminales.

Fuentes de la Junta de Extremadura han confirmado a la agencia Europa Press los detalles de la intrusión. Según la administración regional, el museo cuenta con una vigilancia permanente y cumple con todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente para la custodia de patrimonio histórico. Siguiendo el protocolo establecido para este tipo de siniestros, el director de la institución tiene previsto interponer la correspondiente denuncia oficial en la comisaría.

Como consecuencia del asalto y para facilitar las labores de investigación de los agentes policiales, la dirección del recinto ha decidido que el centro permanecerá cerrado al público durante toda la jornada de hoy y hasta nuevo aviso. Esta medida busca preservar intacta la escena del crimen y evitar cualquier alteración que pueda entorpecer el trabajo de los especialistas científicos.

El conjunto sustraído es de un incalculable valor histórico y patrimonial. Fue descubierto de forma casual en el año 1987, cuando se realizaban unas obras bajo el antiguo cine Rialto de la localidad pacense. Las piezas están acuñadas entre 1772 y 1822 en diversas cecas de gran importancia para el Imperio español, tales como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla o el Nuevo Reino. Entre los elementos robados destacan los clásicos doblones de a 8 y piezas de 320 reales.

Finalmente, cabe destacar que el origen de este extraordinario lote, integrado por monedas de oro que abarcan los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, se vincula a una ocultación deliberada. Los expertos estiman que los dueños de este capital decidieron esconderlo en la década de 1820 en el interior de una vivienda señorial —ubicada en el solar donde posteriormente se edificó la Casa de la Cultura—, presumiblemente para proteger su fortuna durante los convulsos años políticos y sociales que atravesaba España en aquella época.