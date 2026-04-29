Así es el nuevo gobierno de María Guardiola con Vox

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ampliado de nueve a diez las consejerías de su Gobierno, en el que Abel Bautista asciende a vicepresidente y consejero de Presidencia y Coordinación de la Acción del Gobierno. El Ejecutivo, en virtud del acuerdo de gobierno alcanzado con Vox, incluye a dos miembros de este partido, como Óscar Fernández Calle como vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y a Juan José García como consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Así lo ha anunciado María Guardiola en rueda de prensa este miércoles en Mérida, en la que ha avanzado que dos de los miembros de su anterior Ejecutivo continúan pero cambian de cartera, como la exconsejera de Agricultura en la legislatura anterior, Mercedes Morán, que asume ahora la nueva Consejería de Industria, Energía y Territorio, mientras que el exconsejero de Gestión Forestal Francisco Ramírez, es el nuevo consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

A este Gobierno extremeño se incorporan dos caras nuevas como Sandra Valencia como consejera de Educación y Formación Profesional, en sustitución de Mercedes Vaquera, y Laureano León como consejero de Cultura, Turismo y Deportes, que sustituye a Victoria Bazaga.

Por su parte, mantienen sus carteras Elena Manzano, como consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, así como la Portavocía; Sara García Espada, como consejera de Salud y Atención a la Dependencia, y Guillermo Santamaría como consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Además, Ara Sánchez Vera continuará como secretaria general de Igualdad y Conciliación, un departamento con rango de consejería, según ha reafirmado María Guardiola.

En su intervención, la presidenta extremeña ha reafirmado que se trata de nuevo Gobierno "plenamente motivado y ambicioso", que se va a encargar de "materializar" su programa de gobierno, así como "a cumplir los acuerdos alcanzados para poder ofrecer estabilidad a nuestra región en los próximos cuatro años", ha resaltado.