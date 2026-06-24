Hallan en Badajoz un carro tartésico de bronce único en la Península Ibérica

Los investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida, un centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Junta de Extremadura, han logrado un hallazgo sin precedentes en la arqueología peninsular. Se trata del descubrimiento de la mitad de un carro de bronce votivo en el prolífico yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, situado en el término municipal de Guareña, en la provincia de Badajoz. Es una pieza considerada única en nuestro territorio.

Los resultados de esta octava campaña de excavaciones no se han presentado en el propio terreno, como viene siendo habitual año tras año, sino en Madrid. El motivo de este traslado a la capital de España responde a una urgencia de conservación. Ante la falta de laboratorios especializados en Extremadura capaces de tratar materiales tan sensibles a la humedad, el aire y la luz, los arqueólogos se han visto obligados a mover los restos para garantizar su supervivencia.

En concreto, las piezas que sufren una oxidación más rápida han sido depositadas en el laboratorio del Secir, el centro de restauración de la Universidad Autónoma de Madrid, institución con la que los expertos mantienen una estrecha colaboración desde que comenzaron los trabajos en la zona. La codirectora de la excavación, Esther Rodríguez, que lidera el proyecto junto a Sebastián Celestino, ha bautizado esta fase como la "campaña de las importaciones", dada la ausencia de cerámica local y la abundancia de vestigios que prueban la intensa relación del Turuñuelo con el Mediterráneo.

Sobre el hallazgo estrella, Rodríguez y Celestino han destacado el enorme valor de una pieza que cuenta con unos 2.500 años de antigüedad y que presenta un extraordinario estado de conservación. Hasta el momento no se había documentado ningún objeto de características similares en la península ibérica, encontrándose su único paralelo conocido en la antigua región de Etruria, en la actual Italia.

Aunque solo ha aflorado la mitad del vehículo, los expertos señalan que esta fragmentación es una circunstancia habitual en este emplazamiento y confían en desenterrar la parte restante en el futuro. A falta de analizar los carbones asociados, todo apunta a que era un carro votivo empleado para quemar inciensos y especias. Este uso estaría directamente vinculado al majestuoso ritual que se celebró para la clausura y ocultación del monumental edificio tartésico.

El carro fue localizado en la zona central del denominado pasillo S3. Su intrincada decoración destaca por una gran complejidad técnica, exhibiendo motivos mitológicos de enorme riqueza, tales como atlantes, grifos y representaciones de Aquelóo, una deidad fluvial hibridada con una gorgona. Para determinar con exactitud su procedencia, se llevarán a cabo precisos análisis de isótopos de plomo.

Además del célebre carro, los arqueólogos han extraído del sector norte dos braseros de bronce completos y un caldero. Se trata de un recipiente diseñado originalmente para lavarse los pies. Por otro lado, en el sector sur de la edificación se ha recuperado un espectacular lote de marfiles compuesto por más de doscientos fragmentos. Estas pequeñas joyas, que ahora deberán ser minuciosamente restauradas, muestran un amplio abanico de figuras humanas, florales y animales, consolidando la importancia histórica de este asentamiento milenario.