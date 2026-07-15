Extremadura lanza una batalla legal contra la Ley de Nietos para frenar el "fraude masivo" de Sánchez

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), ha comunicado este miércoles que ha solicitado un informe jurídico con el fin de determinar si la denominada 'ley de nietos' que promueve el Gobierno central vulnera o no las competencias de las comunidades autónomas, "para, si es así, adoptar todas las medidas legales posibles para evitar ese auténtico fraude que quiere el Gobierno de Pedro Sánchez".

Fernández Calle ha insistido en que, a su juicio, "la nefasta política migratoria del Gobierno de España atenta directamente contra los intereses de los españoles y fundamentalmente contra los intereses de las clases más humildes".

En esta línea, ha criticado que, "primero fue la regularización extraordinaria y ahora esta ley de nietos que lo que pretende es robar las próximas elecciones generales de España", y ha subrayado que no van "a estar parados ante esta nueva tropelía del Gobierno de Sánchez", ha manifestado.

También ha cargado contra el PSOE, al que ha definido como un partido que, "como comprobamos ayer, también en Extremadura es un partido corrupto hasta la náusea", en referencia a la sentencia que impone nueve años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez.

Por todo ello, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico hará "todo lo posible, tanto a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel del gobierno de Extremadura, para evitar ese fraude masivo que quiere el Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la 'ley de nietos'", ha aseverado.

Exigencia de cambios en la política migratoria

Además, el vicepresidente extremeño ha reclamado al Gobierno de España un "cambio en su política migratoria" y en la gestión de los menores extranjeros no acompañados, que considera "fracasado".

Así se ha expresado Fernández Calle este miércoles, en declaraciones a los medios durante su visita al Centro de Acogida de Menores Isabel de Moctezuma, en la localidad cacereña de Caminomorisco. Allí ha alertado de la "creciente presión" que soporta el sistema de protección de Extremadura, que en estos momentos atiende a 101 menores no acompañados y dispone de una "capacidad muy limitada para asumir nuevas derivaciones", mientras siguen en trámite más peticiones de traslado.

Durante su intervención, el vicepresidente ha indicado que en algunos expedientes consta que ciertos menores tienen familiares en otras comunidades autónomas y ha explicado que, en los últimos días, tres de ellos se han fugado con la intención de reunirse con parientes en Tarragona, Algeciras y Barcelona, según recoge una nota de prensa de la Junta de Extremadura.

Asimismo, ha relatado que uno de los menores afirmó haber recibido indicaciones para utilizar el sistema de protección como mecanismo para poder reagruparse más adelante con su familia. Por ello, Fernández Calle ha defendido la necesidad de "revisar cada expediente con el máximo rigor", valorar la posible existencia de familiares y llevar a cabo las comprobaciones legales sobre la edad "cuando existan dudas fundadas". Ha remarcado también que la Junta ha formulado alegaciones y recursos para que estas circunstancias "sean tenidas en cuenta antes de ejecutar los traslados".

Finalmente, el vicepresidente se ha referido a un incidente ocurrido el pasado 8 de julio en el Centro Isabel de Moctezuma, que requirió la intervención del personal de seguridad y de la Guardia Civil, y ha reclamado al Gobierno de España una "mayor planificación, coordinación" con las comunidades autónomas y una gestión que "garantice tanto la protección de los menores como la sostenibilidad del sistema", ha concluido.