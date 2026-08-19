El incendio en Las Hurdes calcina 1.600 hectáreas y obliga a evacuar a 700 personas

El incendio forestal declarado este martes en el término municipal de Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, ha afectado ya a unas 1.600 hectáreas de pinar, según las primeras estimaciones de la Junta de Extremadura. El Ejecutivo autonómico mantiene activada la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex).

Las llamas han causado daños materiales especialmente en la alquería de Avellanar, donde tres viviendas habituales han quedado destruidas, además de dos corrales y dos casetas de aperos.

El alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, ha señalado que el incendio podría haber sido intencionado: "No había tormenta ayer, no ha habido rayos, así que hay que hablar de que ha sido un fuego intencionado", ha declarado a los medios.

Según el regidor, el fuego comenzó alrededor de las 14:30 horas, una franja que, según ha apuntado, "no es una hora muy habitual para los incendios de Las Hurdes". Las primeras unidades desplazadas consiguieron mantenerlo controlado inicialmente, pero la situación cambió en poco tiempo.

"En cosa de media hora, 40 minutos, se descontroló por completo y saltaban pavesas a 1 kilómetro de distancia del foco inicial", ha explicado Azabal.

Necesidad de desalojos

Como consecuencia del avance de las llamas, unas 700 personas han sido evacuadas de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal. Parte de los evacuados se encuentra alojada en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco.

También fue necesario desalojar El Cottolengo, un centro benéfico que atiende a personas con discapacidad severa. Sus 34 usuarios fueron trasladados al Centro Sociosanitario de Plasencia y al centro Hermanitas de los Pobres.

El alcalde ha asegurado que los evacuados se encuentran bien, aunque ha descrito la situación como especialmente difícil para unos vecinos que, según ha señalado, llevan años afrontando incendios forestales en la comarca.

150 efectivos trabajan durante la noche

En las labores de extinción han participado 150 efectivos, integrados en trece unidades de bomberos forestales, cuatro unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural y cinco técnicos de extinción.

A este dispositivo se han incorporado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se mantienen los medios aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los bomberos de la Diputación de Cáceres, la Guardia Civil y el servicio de Incendios Forestales de Castilla y León.

Azabal ha destacado el trabajo realizado durante la noche, que ha transcurrido "tranquila", y ha confiado en que los medios aéreos puedan aprovechar las primeras horas de este miércoles para continuar con las labores de extinción.

El Cecopi vuelve a reunirse

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se encuentra instalado en la Cooperativa Apihurdes, en Pinofranqueado, desde donde se coordina la respuesta al incendio.El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del Plan Infocaex celebró su primera reunión a las 22:45 horas de este martes.

El encuentro estuvo presidido por Abel Bautista, director del plan y vicepresidente, consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura.

La segunda reunión está prevista para este miércoles a las 10:00 horas, con el objetivo de evaluar la evolución del incendio y adaptar el dispositivo a las necesidades que se planteen.

El alcalde reclama cambios en la política forestal

José Luis Azabal ha recordado que los incendios se repiten cada año en Las Hurdes y ha señalado que "casi ya la mitad del término municipal ha sufrido un incendio". En este sentido, ha reclamado cambios en la política forestal de la comarca "porque no puede ser que todos los años tengamos la misma película", ha afirmado.

La Junta recuerda a la población que debe seguir las instrucciones de las autoridades, mantenerse alejada del incendio y de las zonas donde operan los medios terrestres y aéreos y no obstaculizar los caminos de acceso. También pide no utilizar drones, ya que pueden interferir con las aeronaves que participan en la extinción.