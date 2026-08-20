María Guardiola rompe a llorar en su visita al incendio de Las Hurdes

La visita de María Guardiola a los vecinos evacuados por el incendio de Las Hurdes terminó con varios momentos de tensión que provocaron las lágrimas de la presidenta de la Junta de Extremadura. Algunos afectados aprovecharon la presencia de la dirigente autonómica para trasladarle sus quejas por la gestión de la emergencia y, especialmente, por la ausencia que atribuían al alcalde de Nuñomoral.

Reclamaciones a la presidenta

Uno de los vecinos explicó a Guardiola que el alcalde no había aparecido durante la jornada anterior y denunció que los evacuados habían permanecido cuatro horas en una gasolinera sin información.

El chico también contó que no había podido tomar correctamente su medicación y que tuvo que recibir ayuda del Ayuntamiento de Pinofranqueado y de los servicios sociales. "Nos han sacado de las casas como borregos", afirmó antes de preguntar por el alcalde y el concejal de Sanidad.

Guardiola respondió que desconocía dónde se encontraba el regidor. "Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta, pero yo no sé dónde está el alcalde", afirmó. El vecino sostuvo que ella tenía acceso a su teléfono y otros medios de los que ellos no disponían: "Tiene una jurisprudencia que nosotros no tenemos. Ahora ya lo sabe —lo del alcalde—. Desde el minuto cero se hace lo que se tenga que hacer".

DIRECTO📺#Canal24horas | Tensión durante la visita de María Guardiola a los desalojados por el incendio de Las Hurdes en Cáceres. Los vecinos recriminan a la presidenta la ausencia del alcalde: "¿Y qué hago, me voy a cogerle con una cuerda o qué hago? Yo estoy aquí y asumo la… pic.twitter.com/NxxfPoKiQb — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 19, 2026

La presidenta explicó que acababa de llegar y que su objetivo era atender a los afectados. "Vengo a ver a los vecinos que son los que me importan", señaló. Ante la insistencia sobre la ausencia del alcalde, Guardiola llegó a responder: "¿Pero qué hago? ¿Me voy a cogerle con una cuerda?".

Enfrentamiento con el alcalde

Durante la visita se produjo además otro momento de tensión entre una vecina y el alcalde de Nuñomoral, Vidal Iglesias. La chica reprochó al regidor que no hubiera estado con los vecinos durante la emergencia. "A mí me da vergüenza. Yo no estaría ni aquí, Vidal. Estaría en mi casa metido como estuviste ayer toda la noche", le dijo.

El alcalde defendió su actuación y aseguró que había permanecido en la zona desde que el fuego avanzó hacia ese lugar: "Desde las 18:00 de la tarde que se pasó el fuego para allá, he estado en todo momento", respondió. La vecina cuestionó entonces su versión: "Yo a ti no te he visto en mi pueblo".

DIRECTO📺#Canal24horas | La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se marcha visiblemente emocionada tras los momentos de tensión vividos con los vecinos evacuados por el incendio en Pinofranqueado, en Cáceres. https://t.co/YUvwMu8O4I pic.twitter.com/K2OAwUlYkQ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 19, 2026

Estado del incendio

La tensión entre los vecinos y los responsables políticos se produce mientras el incendio, que mantiene activado el nivel 2 de peligrosidad, afecta ya a 3.700 hectáreas según el Plan Infoex.

Además, 11 alquerías permanecen evacuadas después de que Aceitunilla se incorporara a la lista este miércoles a las 21:00 horas y Nuñomoral continúa confinado. En cambio, los vecinos de Asegur que fueron evacuados durante la tarde y la noche del miércoles pueden regresar a sus domicilios, aunque se mantiene fuera de sus viviendas a nueve personas vulnerables.