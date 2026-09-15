Extremadura suma dos nuevos casos de fiebre del Nilo y mantiene a seis pacientes ingresados

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, correspondientes a un hombre de 40 años de Salvaleón y una mujer de 58 años de Villanueva de la Serena. Ninguno de los dos ha necesitado ingreso hospitalario.

Con estos dos nuevos diagnósticos, la comunidad acumula 48 casos de fiebre del Nilo Occidental en lo que va de 2026 y dos fallecimientos relacionados con la enfermedad. En estos momentos, seis pacientes permanecen hospitalizados: tres en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres y uno en el Hospital de Mérida.

Uno de los nuevos contagios ha sido detectado a través del Banco de Sangre de Extremadura. Los dos pacientes pertenecen a las áreas de salud de Badajoz y Don Benito-Villanueva de la Serena, respectivamente.

Recomendaciones

Ante la circulación del virus, el SES mantiene sus recomendaciones para reducir la presencia de mosquitos, principales transmisores de la enfermedad. Entre ellas, pide mantener en buenas condiciones piscinas, estanques y balsas y evitar acumulaciones de agua en recipientes u objetos situados en el exterior, como platos bajo las macetas, jarras, cubos, juguetes, recipientes de animales domésticos o neumáticos.

También aconseja cubrir los recipientes que contengan agua en el exterior y mantener limpios los canalones de los tejados y los desagües de los patios. Para reducir el riesgo de picaduras, recomienda utilizar ropa de colores claros y cubrir la mayor parte posible del cuerpo con prendas de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

El organismo sanitario aconseja además evitar jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el cabello, al considerar que pueden atraer a los insectos. Asimismo, recomienda utilizar repelentes e insecticidas autorizados y colocar mosquiteras en puertas y ventanas para impedir la entrada de mosquitos en las viviendas.

Asimismo, la dirección del SES ha comunicado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura la necesidad de mantener una vigilancia activa ante posibles casos con síntomas compatibles con la enfermedad.

Esta vigilancia pretende reforzar la capacidad de diagnóstico y mantener la alerta ante nuevos contagios. El SES recuerda que alrededor del 80% de las infecciones por virus del Nilo Occidental en humanos son asintomáticas.

Más vigilancia sobre el mosquito transmisor

El SES también ha reforzado este año la vigilancia de los vectores dentro del Plan de Vigilancia de Vectores 2026, integrado en el Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Como novedad, Extremadura ha puesto en marcha un programa específico para vigilar al mosquito Culex, principal transmisor del virus de la fiebre del Nilo Occidental. El objetivo es detectar la presencia de ejemplares infectados y comprobar si existe virus circulante.

El dispositivo cuenta con diez trampas fijas, ocho de ellas situadas en Don Benito y dos en Cáceres, además de una trampa móvil. Estarán operativas desde mediados de julio hasta finales de octubre, en función de la evolución de la campaña.

Para desarrollar este sistema, el SES ha firmado un convenio con la Universidad de Extremadura (UEx), a través de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, que se encargará de identificar las especies de mosquitos y de realizar la extracción de ARN viral.

El objetivo de este sistema de vigilancia es detectar de forma anticipada la circulación del virus para poder activar medidas de prevención y control y reducir el riesgo de nuevos casos entre la población.