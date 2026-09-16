Guardiola rechaza ante Illa el modelo de financiación injusta que traerá otra "emigración obligada" de extremeños

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dejado clara la posición de su región tras su encuentro en Mérida, en la sede de Presidencia del Ejecutivo regional, con el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa: un sistema de financiación autonómica desequilibrado e injusto es la causa directa de que los territorios no tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Un escenario de desigualdad que, según la dirigente extremeña, recuerda al país de hace décadas, cuando la falta de recursos en una región obligaba a miles de ciudadanos a emigrar.

Guardiola ha reconocido el tono de diálogo y el gesto de Illa hacia los extremeños que marcharon a Cataluña para "levantarla con sus brazos y su dignidad".

Sin embargo, ha recalcado que el objetivo de las políticas actuales debe ser, precisamente, evitar que la historia se repita. Para la presidenta, no financiar adecuadamente los servicios públicos en Extremadura supone recortar su futuro y condenarla a la misma brecha de oportunidades que sufrió en el pasado: "El objetivo es que no vuelva a repetirse una emigración obligada por falta de oportunidades".

Agradezco al presidente @salvadorilla su amabilidad y el reconocimiento a los extremeños que se fueron a Cataluña para ayudar a levantarla con sus brazos y su dignidad. El diálogo y la lealtad institucional son más necesarios que nunca. Y en ese sentido, he trasladado al… pic.twitter.com/4wEIDpfTBG — María Guardiola (@MGuardiolaM) September 16, 2026

Rechazo tajante al nuevo modelo

Guardiola ha trasladado formalmente las razones por las que Extremadura se opone al sistema de financiación autonómica injusto - propuesto por el Gobierno de España - penaliza el principio de equidad y es el causante directo de que no todos los territorios cuenten con las mismas oportunidades de crecimiento.

Así se lo ha trasladado de forma directa a Salvador Illa advirtiéndole de que este desequilibrio financiero reproduce el mismo patrón de desigualdad que ya castigó a regiones como Extremadura en la España de hace décadas, obligando a miles de ciudadanos a emigrar.

Asimismo, exige que el nuevo reparto financiero sopese lo que realmente cuesta garantizar la sanidad, la educación y la dependencia en regiones con dispersión geográfica, evitando que el coste del servicio castigue a sus habitantes.

La Junta de Extremadura insiste en defender una España "unida y cohesionada" donde el lugar de nacimiento no determine las oportunidades ni fuerce a nadie a una emigración obligada.