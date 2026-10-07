Morán alerta que el RD de centros de datos "es contrario a los intereses de Extremadura y de España"

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, no deja lugar a dudas: el proyecto de real decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende regular los centros de datos "es contrario a los intereses de Extremadura y de España" y debe retirarse. En esta entrevista con Libertad Digital, Morán denuncia que el texto va "en contra de la unidad de mercado", que se ha elaborado sin contar con las comunidades autónomas y que, pese a que la Junta presentó sus alegaciones "en tiempo y forma", hasta la fecha no ha tenido "ninguna respuesta más ni contacto con el Gobierno".

La consejera pone el foco en una paradoja: el Ejecutivo exige cubrir el 80% del consumo con nueva generación renovable mientras la red obliga a desperdiciar energía limpia por falta de capacidad para absorberla, el llamado curtailment. Una exigencia que, advierte, "compromete la viabilidad de numerosos proyectos en marcha" en una región que ve avanzar iniciativas como Río Caya en Badajoz, que ya cuenta con autorización ambiental, o el campus de Navalmoral de la Mata, y que no está dispuesta a volver a vivir "a la cola". Su mensaje al Gobierno es claro: "Lo que necesitamos es que nos dejen crecer".

Morán protagonizará el diálogo institucional que abrirá este viernes, 9 de octubre, el foro "Centros de datos, un sector esencial para la economía", que Libertad Digital celebra con la colaboración de la Junta de Extremadura en el Salón Augusto del Parador de Mérida, de 12:00 a 13:30 horas. Presentado y conducido por la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero, el encuentro llega en un momento crítico para un sector que, según la patronal Spain DC, tiene en riesgo inmediato hasta 9.000 millones de euros de inversión por el decreto del Gobierno.

Tras la conversación con la consejera, una mesa redonda analizará el impacto de la norma, la seguridad jurídica y el acceso a la red eléctrica con la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Raquel Pastor; el secretario general de Spain DC, Fran Ramírez; el vicepresidente de XFutures, Juan Cumbrado, y el director general corporativo de Merlin Properties, Miguel Oñate. El foro podrá seguirse en directo en libertaddigital.com, en el canal de YouTube de Libertad Digital y en las redes sociales del grupo.

Pregunta: Libertad Digital celebra el 9 de octubre en Mérida, con la colaboración de la Junta, un foro en defensa de los centros de datos. ¿Por qué ha querido la Junta implicarse en este debate y por qué precisamente ahora?

Respuesta: La explicación es clara: los centros de datos son una infraestructura estratégica, fundamentales en la industrialización de Extremadura así como para la modernización de empresas, administraciones y ciudadanos. Por tanto, este Gobierno de la Junta no está dispuesto a dejar pasar ninguna oportunidad, mucho menos una que es clave para nuestro futuro inmediato.

Demasiado tiempo los extremeños hemos vivido a la cola y ahora estamos en un momento de crecimiento y de desarrollo y no vamos a permitir que se nos entorpezca nuevamente.

Me refiero al proyecto de Real Decreto para regular los centros de datos que ha planteado el Gobierno central y que es contrario a los intereses de Extremadura y de España y va en la dirección opuesta al camino industrial, empresarial y económico que está demandando la sociedad actualmente.

Por ello, estos foros de discusión de temas de pura actualidad son imprescindibles para que la sociedad conozca lo que nos jugamos.

P: ¿Qué representan los centros de datos para Extremadura? ¿Hablamos de una oportunidad pasajera o de un cambio en el modelo económico de la región?

R: Como he dicho en la pregunta anterior, los centros de datos son estratégicos, no sólo para Extremadura sino para toda España. Y Extremadura tiene un papel fundamental en este modelo porque tenemos muchos proyectos importantes en diferentes fases.

Nuestra región, insisto, está en un momento de desarrollo, tenemos muchos proyectos llamando a nuestra puerta, no sólo de centros de datos, y no vamos a dejar pasar ninguna ocasión que redunde en los extremeños, en generar riqueza, empleo y oportunidades.

P: La Junta ha pedido formalmente la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno. ¿Qué es, a su juicio, lo más grave del texto?

R: Creemos que con este proyecto se pretende una regulación arbitraria de estas infraestructuras y se aplican fuertes restricciones cuando la economía, la industria y la sociedad van en otro camino. No olvidamos en Extremadura lo mucho que hemos tenido que luchar por el mantenimiento de la Central Nuclear de Almaraz y cómo al final el Gobierno ha tenido que dar marcha atrás.

Por tanto, hemos solicitado la retirada de este proyecto de Real Decreto porque va en contra de la unidad de mercado y por el uso de facultades que le otorga la normativa para establecer medidas cuyos efectos van más allá del simple desarrollo técnico de la norma legal.

P: El decreto obliga a cubrir el 80% del consumo con nueva generación renovable, algo que no se exige en otros países europeos. ¿Qué sentido tiene esa exigencia en una región como Extremadura, que produce mucha más energía limpia de la que consume?

R: Nos llama la atención que se exige cubrir el 80% con energía renovable cuando existe una reducción deliberada y obligatoria de la producción de energía eléctrica, lo que se conoce entre los expertos como curtailment, que impide aprovechar toda la energía renovable que se genera por falta de capacidad de absorción de la red eléctrica.

Además, esta exigencia puede condicionar la disponibilidad de los proyectos, los contratos, la financiación y el calendario de puesta en funcionamiento y, por tanto, la viabilidad de las inversiones. Esta exigencia, unida a los plazos reales de autorización, construcción y puesta en funcionamiento de las instalaciones energéticas necesarias, compromete la viabilidad de numerosos proyectos en marcha y hace muy difícil la implantación de nuevos proyectos.

P: Tres ministerios decidirán qué proyectos son lo bastante «maduros» para acceder a la red eléctrica. Usted ha advertido del riesgo de decisiones arbitrarias y discrecionales. ¿Teme que se favorezca a unos territorios frente a otros?

R: La modificación de las reglas aplicables a este tipo de instalaciones tiene un impacto directo sobre las previsiones de demanda eléctrica realizadas por las Comunidades Autónomas, así como sobre la planificación de las infraestructuras necesarias para atenderla y sobre la viabilidad de proyectos estratégicos previamente identificados.

Por ello, consideramos necesario garantizar una adecuada participación y coordinación con los territorios en la elaboración de la normativa que afecte a los centros de datos, especialmente cuando dicha regulación incida de manera significativa en la planificación energética, territorial e industrial autonómica.

P: Ha denunciado que el decreto se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas. ¿Ha tenido la Junta algún contacto con el Gobierno desde que presentó sus alegaciones? El ministro Óscar López dice ahora estar abierto a negociar: ¿se lo cree?

R: Este Gobierno de la Junta, en cuanto conocimos este proyecto, ha trabajado concienzudamente en las alegaciones que fueron presentadas en tiempo y forma, precisamente para defender los intereses y necesidades de Extremadura. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta más ni contacto con el Gobierno.

P: ¿En qué situación están los grandes proyectos extremeños, como Río Caya en Badajoz, CCGreen en Cáceres, Lusitanus en Mérida o los campus de Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros? ¿Corre alguno un peligro real si el decreto sale adelante tal y como está?

R: Río Caya es el más maduro puesto que tiene autorización ambiental y desde la Junta acabamos de informar favorablemente su línea de 220 kV y el Estado la de 400 kV. Por su parte, el proyecto de Navalmoral de la Mata avanza con su primera fase de 20 MW y está próximo a conocer la autorización ambiental, mientras que Cáceres Green está en una fase más inicial y podrá avanzar tras desbloquearse el suelo del polígono industrial de Cáceres.

P: La patronal Spain DC habla de 9.000 millones en riesgo inmediato y de inversores internacionales dispuestos a irse de España. ¿Ha recibido la Junta señales de empresas que se estén replanteando invertir en Extremadura?

R: Pues hasta ahora no hemos notado esa reducción o intención de reducir inversión pero, lógicamente, los promotores de los distintos proyectos sí han hecho saber su inquietud ante esta nueva regulación.

P: Madrid, Aragón, Andalucía e incluso la Castilla-La Mancha de García-Page se han opuesto al decreto. ¿Existe un frente autonómico común? ¿Está dispuesta Extremadura a acudir a los tribunales?

R: Como decía, Extremadura va a luchar por defender nuestro desarrollo, nuestra industrialización y eso lo vamos a hacer en cualquier plano. Si es de la mano de CCAA que se ven también afectadas, no tendremos ningún problema en ir juntas.

P: Pedro Sánchez sostiene que el acceso a la red es un «activo estratégico escaso» y que España debe «comerciar con bytes, no con vatios». ¿Qué le responde? ¿El problema son los centros de datos o una planificación eléctrica que no está a la altura?

R: Para mí no existe duda de que esta situación se debe a una falta de una planificación ajustada a la realidad y adaptada a las necesidades del momento actual. Se hizo una planificación en su momento, con una serie de criterios o expectativas que no se están cumpliendo y esto debería adaptarse a la realidad actual.

P: Hay quien cuestiona el consumo de agua y energía de estas instalaciones o el empleo que generan una vez construidas. ¿Qué garantías ofrece la Junta? ¿Está preparada Extremadura para formar los cerca de 5.000 profesionales cualificados que necesitará el sector?

R: Todos estos proyectos pasan un exhaustivo estudio ambiental y eso nos hace corroborar que las necesidades estén cubiertas y no perjudiquen a nuestro entorno y, por otra parte, también se estudia la energía y solicitan la potencia que necesitan. También se piden informes sectoriales de todos los organismos implicados. Es decir, todo se hace con criterio y de forma rigurosa y estudiada no por capricho.

En cuanto a los profesionales, en la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Formación para el Empleo, estamos trabajando ya en esta línea. Contamos con el PAF26, un programa de formación impulsado en colaboración con el Clúster de la Energía de Extremadura, que tiene entre sus objetivos mejorar la competitividad de las empresas, fomentar el empleo de calidad y preparar a los profesionales que necesitará nuestra región ante las nuevas oportunidades que están surgiendo en sectores estratégicos.

P: Si pudiera trasladar un solo mensaje al Gobierno antes del foro del 9 de octubre, ¿cuál sería?

R: Los territorios no podemos vivir al albur de decisiones interesadas, sino que todos nuestros ciudadanos son iguales y deben tener las mismas oportunidades y regirse con reglas justas. Los españoles y los extremeños no merecemos vivir constantemente en la incertidumbre y menos regiones como la nuestra que estamos en un momento de transformación y lo que necesitamos es que nos dejen crecer y no perder oportunidades.