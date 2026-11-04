Detenida una madre en Badajoz por vender a sus cuatro hijos

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas en una operación conjunta relacionada con la presunta venta de menores. La investigación ha incluido tres registros domiciliarios en Linares (Jaén), Badajoz capital y Montijo, según ha confirmado la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías.

Entre los arrestados figura una mujer de nacionalidad española que, según fuentes policiales citadas por Europa Press, se ha dedicado a vender a cuatro de sus propios hijos. Por el momento, se desconoce la vinculación del resto de detenidos.

"No es que se dediquen a coger menores y venderlos", han añadido desde el Gobierno de Extremadura, además de avanzar que el resto de datos y de información se harán públicos en una nota de prensa.

Tres registros y seis detenidos

El operativo ha contado con la participación de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

María Teresa Macías ha señalado que la investigación continúa abierta y no ha ofrecido más detalles sobre los hechos. La operación se encuentra bajo intervención judicial, por lo que ha pedido prudencia a la hora de informar sobre las actuaciones.

La delegada del Gobierno ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras reunirse con los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Tajo, Samuel Moraleda y Antonio Yáñez, respectivamente.