Vox ya es segunda fuerza política en la Región de Murcia tras el PP

El referido centro de estudios, vinculado a la Universidad Católica San Antonio de Murcia, confirma la tendencia que venían indicando otras encuestas, entre ellas la que realiza la Universidad de Murcia por encargo de la Asamblea Regional. El crecimiento de Vox en Murcia lo habría llevado a convertirse en segunda fuerza política si hoy se celebraran las elecciones, al obtener 13 escaños desde los 9 que tiene en la actualidad.

El Partido Popular seguiría siendo el más votado, con el 37'6% de intención de voto, lo que se traduciría en 19 escaños, dos menos que los que obtuvo en 2023 y a cuatro de la mayoría absoluta.

El PSOE, por su parte, seguiría cayendo a plomo en las encuestas y quedaría con 11 diputados de los 33 con que cuenta el parlamento murciano, igualando su peor resultado de la historia. La extrema izquierda, representada por la coalición Sumar/IU mantendría sus dos escaños, aunque descendería ligeramente en porcentaje de voto.

El análisis de los investigadores considera que que las fugas de votos del PP y PSOE (cuatro diputados menos en total) van a parar a Vox, que arrastra más votos del PP mientras que la caída del PSOE se traduciría en un aumento de apoyo a opciones minoritarias.

El presidente murciano, Fernando López Miras, sacó sus presupuestos regionales de 2026 con el apoyo de los de Abascal, aunque eso no se ha traducido en un compromiso político para sacar adelante en el parlamento regional otras iniciativas importantes como el decreto de vivienda asequible. El proyecto del PP murciano, basado en recuperar la mayoría absoluta en las próximas elecciones parece alejarse si se confirman los datos de esta encuesta y, sobre todo, la tendencia que los investigadores vienen detectando desde que se celebraron las últimas elecciones, en mayo de 2023.