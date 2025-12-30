López Miras aboga "por tender puentes donde otros levantan muros" en 2026

En su balance de 2025 Fernando López Miras destaca los "datos positivos" en los principales indicadores, como creación de empleo o de empresas, pero avisa de que "no podemos conformarnos". El popular ha señalado que el año nuevo plantea tres "retos importantes" para la Región de Murcia: la reforma del sistema de financiación, la defensa del Tajo-Segura y las infraestructuras frente a fenómenos meteorológicos

López Miras ha abogado también para el próximo año 2026 por "tender puentes donde otros levantan muros". El Gobierno regional "cree firmemente en el diálogo, en sumar en lugar de dividir", destacó, para añadir que la sociedad pide "menos ruido y más soluciones". En su mensaje institucional desde el Palacio de San Esteban, durante el que felicitó el nuevo año a los ciudadanos de la Región, López Miras se refirió al actual escenario de "polarización", mostrándose convencido de que "la mayoría de los ciudadanos no pide gritos, sino soluciones, entendimiento y estabilidad". "Como puso de manifiesto Su Majestad el Rey en su mensaje de Navidad: nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática", resaltó el jefe del Ejecutivo autonómico.

Durante su intervención, el presidente regional aseguró que 2026 plantea "retos importantes" que afectan directamente "a la vida diaria" de los ciudadanos de la Región de Murcia, entre los que citó la reforma del sistema de financiación autonómica, la defensa del trasvase Tajo-Segura y las infraestructuras necesarias frente a fenómenos meteorológicos extremos. "Son retos que este Gobierno va a defender con la firmeza que la Región de Murcia y su gente merecen", avanzó.

El presidente remarcó también que la sociedad, y especialmente los jóvenes, reclama "respuestas claras" a problemas como el acceso a la vivienda: "Porque cuando alguien se forma, encuentra empleo y aun así no puede independizarse, algo no funciona como debería", afirmó, recordando que "por eso hemos impulsado medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible. Y seguiremos trabajando, con diálogo y acuerdos, para que esas soluciones sean reales".

López Miras subrayó que "la sanidad es otro de nuestros grandes compromisos", un ámbito en el que "todas las administraciones debemos sumar esfuerzos". En este sentido, destacó que el sistema sanitario "ha avanzado gracias al trabajo de los profesionales, la innovación y la investigación", y reafirmó que el Gobierno regional va a seguir "plenamente implicado para mejorar la atención sanitaria".

En referencia al futuro de la Región, López Miras aseguró que "somos una tierra joven, llena de energía, talento y potencial". Esta realidad, añadió, se refleja "en quienes trabajan la tierra, en quienes crean cultura, en quienes innovan y en quienes mantienen vivas nuestras tradiciones".

Datos positivos de 2025

En cuanto al balance de 2025, el presidente recordó los datos positivos en los principales indicadores, como la creación de empleo o de empresas. Así, puso en valor que "son muchas las personas que encontraron una oportunidad laboral a lo largo del año, y que entre ellas haya más de 9.000 mujeres y cerca de 19.000 jóvenes significa algo muy claro: que muchas personas han podido empezar a construir su futuro aquí".

"También es una buena noticia que cada día nazcan nuevos proyectos empresariales, porque emprender es confiar, y es creer en la estabilidad y en el futuro", agregó. "Son datos positivos, pero no podemos conformarnos", concluyó.