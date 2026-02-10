López Miras fija tres pilares para "reconstruir España" desde la gestión y la igualdad

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó este lunes en Madrid que el actual Gobierno de España no solo se encuentra al final de una etapa política, sino que también ha agotado "un método" de gobernar. Frente a este escenario, defendió que el país debe reconstruirse sobre tres pilares fundamentales: la gestión eficaz, la igualdad entre ciudadanos y la solidaridad entre territorios.

Durante su intervención en el coloquio organizado por el Club Siglo XXI, López Miras sostuvo que España "no necesita más polarización ideológica, sino más gestión", ni tampoco "singularidades", sino igualdad en el acceso a los recursos y servicios públicos.

En la misma línea, subrayó que la solidaridad territorial debe ser un principio irrenunciable para garantizar la cohesión y un proyecto común de país.

El presidente regional detalló que la gestión debe traducirse en presupuestos, reformas y planificación; la igualdad, en una financiación justa con recursos básicos garantizados; y la solidaridad, en una cohesión territorial efectiva. Pese a lo que describió como un panorama complejo, se mostró convencido de que el sistema democrático superará la "prueba de estrés" vivida en los últimos años.

Resultados económicos

López Miras contrapuso este planteamiento al del Ejecutivo central y defendió que existe "otra alternativa de liderazgo público" basada en resultados y eficacia. En este sentido, presentó a la Región de Murcia como ejemplo de ese modelo, al recordar que fue la comunidad autónoma que más creció económicamente en España en 2024 y que en 2025 se mantuvo entre las regiones con mayor dinamismo.

En materia de empleo, destacó que nunca ha habido tantas personas trabajando en la Región de Murcia, y puso en valor su capacidad productiva y exportadora. Según señaló, la Región produce el 25 por ciento de las frutas y hortalizas que exporta España, cuenta con 27 deducciones fiscales en vigor y ha presentado recientemente el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, con el objetivo de movilizar más de 16.000 millones de euros de inversión y alcanzar los 100.000 empleos vinculados a la industria.

El presidente murciano advirtió de que el modelo del Gobierno central deja "cicatrices profundas", como el desprestigio institucional y la pérdida de confianza ciudadana, y explicó que sus efectos se sienten de forma directa en la Región de Murcia. A su juicio, se trata de una comunidad que "produce, exporta, compite y crece", pero lo hace "con una mano atada a la espalda".

En este punto, identificó tres obstáculos principales: la infrafinanciación autonómica, la falta de agua y el déficit de infraestructuras. Según afirmó, estos problemas comparten un "denominador común de arbitrariedad e injusticia" que lastra el desarrollo económico y la competitividad regional.

Rechazo al modelo de financiación

En relación con la reforma del sistema de financiación autonómica, López Miras fue tajante al asegurar que no aceptará que se imponga a la Región de Murcia "el modelo Junqueras", que, según sus palabras, mantendría a la comunidad entre las peor financiadas de España tras casi dos décadas en esa situación.

Respecto a la política hídrica, advirtió de que no permitirá que se "condene a muerte" al sector agrícola murciano mediante un cierre progresivo del trasvase Tajo-Segura por motivos exclusivamente políticos. En cuanto a las infraestructuras, subrayó que las regiones periféricas sufren un doble coste cuando las obras se retrasan, ya que pagan "en dinero y en oportunidades y competitividad".