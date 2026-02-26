La dirección de Murcia dimite en bloque para forzar la caída de Antelo

Lo que durante meses se intentó vender como una balsa de aceite ha saltado por los aires este jueves: el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Murcia ha dimitido en pleno. El objetivo es claro y contundente: forzar la destitución inmediata de su presidente, José Ángel Antelo, y obligar a Madrid a intervenir una organización territorial rota por el personalismo y la falta de cohesión.

La dimisión no es un movimiento menor. Entre los nombres que han decidido plantar cara a Antelo se encuentran figuras de peso como la diputada nacional Lourdes Méndez (vicepresidenta) y la secretaria Carmen Menduiña. El "profundo desacuerdo" con la gestión de Antelo —quien fuera vicepresidente regional durante apenas un año— evidencia una desconexión total entre la base operativa y un liderazgo que muchos tildan de errático.

A pesar de que el portavoz en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, se apresuró a calificar de "infundio" cualquier movimiento crítico, la realidad de los hechos ha dejado en evidencia la falta de pulso de la dirección nacional. Mientras Luis Gestoso negaba la mayor en el Ayuntamiento de Murcia, la ejecutiva se desintegraba en sus manos.

El "fuego amigo"

La crisis murciana ha servido de catalizador para que antiguas espadas del partido rompan su silencio, señalando directamente a Santiago Abascal. La gestión de los recursos humanos en VOX vuelve a estar bajo la lupa, con acusaciones de purgas sistemáticas contra cualquier perfil que ose brillar con luz propia. "Aún no han apagado el fuego de Ortega Smith y ya se están cargando a otro de los mejores", denunciaba Iván Espinosa de los Monteros en redes sociales, tildando de "increíble" la estrategia de la cúpula.

Más duro si cabe se ha mostrado Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León, quien ha lanzado un dardo directo a la línea de flotación de Abascal: "Parece que a Abascal le molestan todos aquellos que tienen personalidad y perfil propio". Según Gallardo, el partido se está convirtiendo en un ecosistema donde los "jugadores titulares" son expulsados por un liderazgo nacional que prioriza la obediencia ciega al talento político.

La Región de Murcia, uno de los feudos tradicionales de Vox, queda ahora en manos de lo que decida la planta cuarta de Bambú. Se espera el nombramiento de una gestora provisional en las próximas horas, un movimiento que muchos afiliados ven con escepticismo, temiendo que sea otro parche para ocultar una herida que no deja de sangrar: la sangría de cuadros valiosos y la incapacidad de gestionar la discrepancia interna sin recurrir a la guillotina.