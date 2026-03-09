José Ángel Antelo: "Siento una decepción profunda y personal" con Abascal

La dirección regional de Vox en la Región de Murcia saltó por los aires y se llevó por delante a su líder, José Ángel Antelo, hace unas semanas. El pasado viernes se confirmó en una sesión extraordinaria del Comité de Garantías del partido en la que se expulsó al portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se acordó abrirle un expediente disciplinario "por los hechos protagonizados y las manifestaciones realizadas desde que el pasado 26 de febrero la dirección del partido le planteó dejar la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia".

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el exlíder de Vox en la Región de Murcia ha manifestado que "a día de hoy sigo siendo el portavoz de Vox en la Asamblea Regional" y ha confirmado que el partido que dirige Santiago Abascal veta deliberadamente a esRadio y Libertad Digital. Ha asegurado que para "parte de la dirección nacional es un medio que está vetado".

Además José Ángel Antelo ha contado cómo el partido decidió apartarle y el silencio de Santiago Abascal. Ha narrado que "hace a penas 10 días vino la secretaria general adjunta y me comenta que tengo que dejar de ser presidente. Yo digo que no lo entiendo cuando las cosas en la región de Murcia van bien electoralmente hablando y le digo que se lleve la votación al Comité Ejecutivo Nacional".

"No estoy de acuerdo, pero respetaré la decisión mayoritaria", ha remarcado el exlíder de Vox en la Región de Murcia que ha contado que "el problema viene cuando me dice que tengo que salir yo y decir que dimito. En ese mismo momento se me pasó por la cabeza pensar que aún no ha dimitido Pedro Sánchez y que iba a dimitir yo antes, pero ese no era el mayor de los problemas. Es que una persona que se ha mantenido a lo largo del tiempo en una forma de pensar, una forma de entender qué es lo correcto y lo que no es correcto, aunque a veces hacer lo correcto sea lo difícil, para mí lo que era imposible era el que yo tuviera que llegar a casa y que mis hijos pensaran que he hecho algo malo por el mero hecho de dimitir. Es algo que no me podía perdonar".

Antelo ha señalado que "es algo que yo les expliqué con contundencia: no me hagáis salir a dimitir porque eso va generar un revuelo familiar y para mí, que he sido jugador de baloncesto, saber que tienes que hacer algo sabiendo que está mal hecho porque te lo exigen…". El exlíder de Vox en la Región de Murcia ha destacado que "no ha habido ninguna votación en el Comité Ejecutivo Nacional en la que se pusiese mi cese encima de la mesa ni del Comité de Dirección del partido en Murcia. ¿Quién toma las decisiones aquí? Es evidente que el Comité Ejecutivo Nacional no ha tomado una decisión porque yo soy miembro y no ha habido ninguna votación. La pregunta es: ¿quién ha decidido que este cambio se tiene que realizar? Y no sólo eso, ¿por qué tengo que salir públicamente a decir que dimito? No puedes obligar a hacer algo a una persona en contra de su voluntad".

Decepción con Abascal

Sobre la justificación del partido para echarle el exlíder de Vox en la Región de Murcia ha contado que "la secretaria general adjunta me dice que genero problemas, que estoy mucho en el foco y que es mejor que me dedique a lo que el partido tiene pensado para mi que tiene mucha más visibilidad como ser portavoz nacional de deportes y futurible candidato a las elecciones en la Región de Murcia".

Me dijo que "iban a salir tanto Ignacio Garriga como Abascal a apoyarme en redes sociales y yo le digo que está muy bien que me apoyen en redes sociales, pero que no puedo salir a dimitir porque no he hecho nada malo. Les digo que me cesen y eso nunca sucede y a partir de ahí viene toda una teatralidad y toda la maquinaria de un partido contra una persona que siempre ha sido leal al partido y a Santiago Abascal en los peores momentos". Ha recordado que "yo he estado ahí el primero apoyando, he sido una persona proactiva en mostrar mi apoyo público y en privado. La gran tristeza es que después de tantos años Santiago Abascal ni me ha llamado ni me ha mandado un mensaje aunque sea por pura cordialidad. Siento una decepción profunda y personal, que es lo peor".

En este sentido, el exlíder de Vox en la Región de Murcia, uno más a la lista de miembros de Vox que han sido expulsados del partido, ha dicho que ve que "hay un patrón" que es que van contra "el que medio destaca y es conocido y el que tiene una personalidad propia". "Hay ahí un patrón que se mantiene en el tiempo", ha reiterado José Ángel Antelo, contra "personas que eran reconocidas para el afiliado y para el votante de Vox, personas que ensanchaban la base, que todas esas personas hayan salido del partido".

"No sólo que hayan salido sino que su salida no haya sido buena por las difamaciones que el partido pone en marcha creo que es algo que no se debe hacer. En las peores circunstancias hay que tener caballerosidad y lo que no se puede hacer es difamar a una personas una vez que has decidido que no esté en partido. Eso no habla bien por quien ejerce ese tipo de prácticas y una reflexión para los medios de comunicación que no todo vale publicar cualquier cosa por mucho que le paguen esa publicación. Creo que hay un código deontológico que hay que seguir y que el dinero no lo es todo", ha lamentado el exlíder de Vox en la Región de Murcia.

José Ángel Antelo ha asegurado que lo que se ha publicado sobre un posible caso de tráfico de influencias "es absolutamente falso". Ha dicho que "yo no soy portavoz al inicio de la legislatura, es algo que es evidente cualquiera a golpe de Google lo puede comprobar. No tengo ninguna potestad sobre el Grupo Parlamentario y aunque fuera yo el portavoz el partido no funciona así, el partido cada mes se le pasan todos los gastos que se realizan en el Grupo Parlamentario, todo ello está fiscalizado por la Asamblea Regional. Lo que hablan de pagos por el alquiler de una furgoneta es falso, es una fianza que aparece en la Asamblea Regional".

"En definitiva son malas praxis para intentar justificar lo injustificable que tiene las patitas muy cortas. Lo que veo muy preocupante, muy deleznable y de una bajura moral es incluso inmiscuir a mi mujer en temas que no es su actividad profesional como pueden ser planes urbanísticos que no tiene nada ver e, incluso, el propio ayuntamiento ha salido a desmentirlo por conocer no conozco ni al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena", ha destacado el exlíder de Vox en la Región de Murcia.

Antelo ha dicho que "un partido en el que has estado tanto tiempo se dedique a hacer este tipo de cosas deja mucho que desear. Yo le diría un mensaje, en este caso, a Santiago Abascal que le diga a quien ya sabe que se lo tiene que decir que esas cosas no se hacen y que él no lo puede permitir".

Ahora se mira para otro lado

El exlíder de Vox en la Región de Murcia ha dicho que "escaldado sales si no cumples con un mínimo de decencia. A día de hoy podía haber seguido siendo presidente, podría seguir siendo portavoz del Grupo Parlamentario y me hubiesen nombrado portavoz nacional de deportes y un tuit posicionándome como candidato a la presidencia de la Región de Murcia en 2027, pero sabría que no habría hecho lo correcto. Dormiría intranquilo y lo que voy a hacer es lo que dije que iba a hacer el primer día que es cumplir el compromiso con la Región de Murcia y con España, ayudar lo máximo posible, ver que los acuerdos presupuestarios se cumplen y cuando esto sea así ya tomaré mi decisión personal. Gracias a Dios la política para mí no es un modo de vida sino un momento para ayudar a España. Sabía que tenía un principio y un fin. Lo que no iba a hacer era elegir entre la dignidad y la compra venta de voluntades. Yo no estoy en eso, nunca lo he estado y no lo iba a estar ahora".

Antelo ha apuntado también que "el Vox en el que yo entré estaba Javier Ortega Smith, era secretario general, si alguien contrataba a su novia en algún ayuntamiento o a algún familiar sin meritocracia por el hecho de ser un familiar ese familiar se iba a la calle y quien le contrataba también. Ahora en algunos casos se mira hacia otro lado y eso a mi no me gusta. Lo que criticas en un atril lo tienes que predicar con ejemplo. La firmeza con la que Javier Ortega Smith para mantener los principios y valores intactos a veces con un coste electoral evidente".

Convocar un congreso en Vox

Uno de los asuntos que ha comentado José Ángel Antelo es que ha "hablado de manera interna y creo que lo que Vox debe hacer es convocar un congreso, pero no porque alguien esté pensando en cambiar el liderazgo. Creo que eso no es así, creo que hay que ver la manera en la que nos relacionamos entre nosotros y donde las personas puedan opinar libremente. Lo que no se puede hacer es que una persona que no esté de acuerdo en algún tema y lo expone de manera privada o pública sea una persona a perseguir por parte de la organización. Eso no es razonable y deja entrever una estrechura de miras muy preocupante. Al final la crítica constitutiva es positiva, te hace mejorar".

"Cuando la organización debe tener más cabezas visibles en los ayuntamientos y en las regiones y la única persona que el ciudadano y el votante de Vox referencia es Santiago Abascal, pero cuando lleguen las elecciones nacionales no puede poner 52 Santiagos Abascales en cada provincia. Ahora estamos yendo elección a elección y el tiene capacidad para hacer la campaña como si el se presentara a las elecciones de Castilla y León, pero eso no va a pasar cuando lleguen el resto de elecciones. Las personas tienen que hacer campaña allí y no esperar a que Santiago Abascal llegue un día a hacer campaña. Necesitamos tener cuadros", ha pedido.

Sobre los apoyos que ha recibido ha ducho que han sido "más de los que me esperaba. Siempre hay ese temor si alguien se entera de que hablo con él. Miembros del PP, con la izquierda no tengo ni los teléfonos. Agradecer a todos el apoyo"