El primer gran incendio forestal del año calcina 400 hectáreas en Murcia y obliga a la intervención de la UME

El primer incendio forestal de importancia de este año en España se ha declarado en el paraje del Llano de las Cabras, en el municipio de Totana. Las llamas, avivadas por las fuertes rachas de viento, avanzan hacia el parque natural de Sierra Espuña y han calcinado ya una superficie que ronda las 400 hectáreas. La virulencia del fuego ha obligado a los servicios de rescate a evacuar por precaución la finca Caruana, donde se encontraba un grupo compuesto por ochenta scouts y catorce monitores, así como una granja de vacas cercana.

Ante la rápida propagación del frente, el Gobierno regional ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales. Asimismo, se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha movilizado a su tercer batallón desde la base de Bétera. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha instado además a la convocatoria inmediata del Centro de Coordinación para garantizar la correcta sintonía entre las distintas administraciones implicadas.

Con motivo del incendio en Sierra Espuña, se activa el Plan INFOMUR en SITUACION 2. pic.twitter.com/HWO6mLKYia — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) March 29, 2026

El operativo desplegado sobre el terreno cuenta con unos 150 efectivos trabajando sin descanso para perimetrar y controlar el avance. Entre este personal se incluyen brigadas forestales, bomberos del Consorcio y miembros de Protección Civil. El dispositivo terrestre cuenta además con el apoyo aéreo de cuatro helicópteros que realizan constantes descargas de agua sobre los focos más activos, a la espera de que las condiciones meteorológicas den un respiro.

El presidente regional, Fernando López Miras, se ha desplazado personalmente durante la tarde hasta el Puesto de Mando Avanzado para seguir en directo la evolución de las labores de extinción. Tras realizar una primera valoración de los daños en compañía de los alcaldes de Totana y Aledo, el jefe del Ejecutivo ha precisado que existe "un frente activo de dos kilómetros" de longitud, lo que da muestra de la magnitud del siniestro en este importante pulmón verde.

El incendio forestal en el Llano de las Cabras evoluciona favorablemente. Durante toda la noche permanecerán en la zona un retén de 4 brigadas forestales, además de 40 efectivos de la @UMEgob pic.twitter.com/emjSwwp3j5 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) March 29, 2026

Las esperanzas de los equipos de extinción están puestas en una mejora de la situación atmosférica durante la noche. Según ha explicado López Miras tras conversar con los técnicos del operativo, confían en que la evolución sea más favorable y se registre una bajada de intensidad del viento. Mientras tanto, todos los efectivos mantienen la alerta máxima para evitar que el fuego siga cobrándose más monte en la zona.