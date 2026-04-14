La cúpula de Vox pide a los díscolos sus actas ante una crisis que dinamita su influencia en Murcia

Virginia Martínez, hasta ahora diputada de Vox en la región de Murcia, ha anunciado este martes su marcha al Grupo Mixto con un comunicado muy crítico con la "deriva ideológica" de Vox y también con el funcionamiento del partido, con críticas a una cúpula que "acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia, para que no hagan sombra a quienes no la aportan".

Su marcha se suma a la del exlíder del partido en Murcia, José Ángel Antelo, también en el Grupo Mixto y que, en alusión a Martínez, ha calificado a su ya exformación de partido "en descomposición". La crisis ha provocado que el grupo parlamentario en el parlamento murciano vaya a pasar de tener nueve diputados a siete, lo que cambia sustancialmente el panorama en la comunidad. El PP de Fernando López Miras, que con 21 escaños depende de Vox para sacar sus medidas adelante, podría hipotéticamente apoyarse en los dos exdiputados de la formación de Santiago Abascal para alcanzar la mayoría absoluta, que se sitúa en 23 representantes.

Tras haberlo meditado detenidamente y como consecuencia de mi profunda decepción con el rumbo que ha tomado @vox_es bajo la actual dirección del partido, hoy he comunicado a la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia mi decisión de dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario VOX.… pic.twitter.com/g4zdqiXmyL — Virginia Martínez 🇪🇸 (@virginia_vmg) April 14, 2026

La situación en que está sumido Vox en Murcia ha sido uno de los asuntos centrales de la rueda de prensa de la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, que ha aprovechado las preguntas sobre la crisis para reclamar tanto a Martínez como a Antelo las actas. "Las personas que son elegidas bajo las siglas de Vox, lo lógico si no están de acuerdo con el partido y quieren irse es que dejen el acta", ha afirmado.

Unas palabras que remiten al hecho de que cuando la Asamblea Regional admita el pase de Martínez al Grupo Mixto Vox perderá definitivamente su papel de llave en el parlamento, donde están pendientes de aprobarse proyectos como el de la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno.

Fuentes del partido citadas por la agencia Efe señalan que aunque la decisión de Virginia Martínez no ha gustado, no les preocupa "en exceso" y abren la puerta a la apertura de un expediente de expulsión similar al abierto a otros críticos, entre ellos el propio Antelo: "Procederemos como tengamos que proceder".

Este nuevo incendio coincide con las infructuosas, por el momento, negociaciones para formar gobierno con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, unas perspectivas en las encuestas que se desinflan, la pérdida de uno de sus máximos valedores internacionales y las crecientes críticas de exdirigentes del partido.

Pepa Millán se ha referido a uno de los flancos abiertos, el de los pactos, apuntando que las conversaciones siguen adelante y que lo prioritario para el partido son las medidas y la estabilidad de los futuros gobiernos.

La reacción del PP

Desde el PP, ha hablado de la nueva situación el portavoz del partido en la Asamblea Regional, Joaquín Segado. "Es importante siempre, pero más en este momento, que Vox priorice el interés general. La voluntad del PP para alcanzar acuerdos sigue siendo la misma", ha subrayado.

"El escenario político que se abre en la Asamblea por la división en Vox no va a condicionar nuestra voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría de los ciudadanos", ha apuntado Segado. "Por eso, pedimos responsabilidad a Vox porque sus problemas internos no deben condicionar posibles acuerdos que son buenos y necesarios para la Región de Murcia".