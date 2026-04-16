El Gobierno murciano se hará cargo de la cuota de autónomos durante los dos primeros meses de baja médica

El Ejecutivo murciano asumirá el coste de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores autónomos durante las dos primeras mensualidades, cuando deban parar de trabajar por accidente o enfermedad. La medida podrá alcanzar los 700€ por beneficiario, con un presupuesto total de 2 millones de euros que las arcas regionales reservarán para este programa.

Fernando López Miras ha explicado que la medida permitirá que los trabajadores por cuenta propia no tengan que seguir pagando su cotización mientras carecen de ingresos debido a una baja médica. Las ayudas estarán disponibles para los 106.370 trabajadores por cuenta propia con que cuenta la región a través de la convocatoria oficial que se hará pública en las próximas semanas.

El apoyo a los autónomos en situación de baja se suma a otras medidas ya puestas en marcha por el Gobierno regional como la Cuota Cero Ampliada, que cubre los dos primeros años de cotización de nuevos autónomos, así como los 2,7 millones de euros destinados a apoyar específicamente a los autónomos del comercio.

Fernando López Miras se ha referido expresamente al maltrato del Gobierno central a los autónomos, con un modelo que penaliza a quienes generan empleo y actividad económica.