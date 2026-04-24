De la "violencia intrafamiliar" a la "prioridad nacional": la renuncia de Vox en los acuerdos de gobierno con el PP

Partido Popular y Vox han logrado sellar acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón, y podrían hacerlo los próximos días en Castilla y León. Ambos han aprendido de la experiencia vivida hace tres años, y han pulido temas pendientes para poder desbloquear las negociaciones. Del desconcierto y el caos de 2023 se ha pasado a la satisfacción actual, tras una negociación en la que ambos han cedido.

El PP, en inmigración, aunque menos de lo que pudiera parecer en un principio. Según ha podido saber Libertad Digital, en el abultado intercambio de documentos entre ambos partidos lograron pulir mucho la propuesta inicial de Vox, más parecida a la moción debatida este miércoles en el Congreso que a la redacción final de los pactos. A cambio, los de Alberto Núñez Feijóo consiguieron aparcar todo lo relacionado con la violencia de género y las políticas LGTBI.

En los acuerdos firmados hace tres años, el término "violencia intrafamiliar", en sustitución de la "violencia machista o de género", sumado a la retirada de símbolos LGTBI, permitió al Gobierno agitar al electorado de izquierdas presentando a la derecha como "machista" y "homófoba". Algo que esperaban poder hacer también ahora con los nuevos pactos suscritos entre PP y Vox.

La baza del voto femenino

No ha sido así. En mitad del juicio Ábalos, con la ristra de prostitutas declarando, y las acusaciones de acoso sexual en casos como el de Paco Salazar, la derecha no podía desviar el foco hacia los mismos temas que le hicieron perder las elecciones el 23-J. El Ejecutivo ha perdido mucho voto femenino a cuenta de estos escándalos y podría haberlo recuperado si la derecha hubiera abierto, otra vez, ese debate.

En su lugar, la inmigración centra ahora la actualidad. Un asunto ideológico, pero que enlaza con los problemas reales de la gente. La vivienda, el empleo, la seguridad, la sanidad y, en general, los servicios públicos están muy ligados a la llegada de extranjeros. La duda que se plantea es hasta qué punto es sostenible el sistema. A esto se suma la regularización masiva aprobada por Pedro Sánchez, y que ha generado alarma.

Aunque la disputa inicial entre PP y Vox sobre qué significa el concepto de "prioridad nacional" ha dado aire al Ejecutivo, también ha permitido poner sobre la mesa un asunto muy transversal, que moviliza al electorado de ambos espectros, y no necesariamente en contra de la derecha. Encuestas del PP de hace un año y medio detectaron el rechazo de votantes socialistas a la política migratoria de Pedro Sánchez.

El presidente persiste, aún así, en la idea de conceder "papeles para todos" con el objetivo de absorber lo que queda de Sumar y Podemos pero, a cambio, deja mucho espacio libre a PP y Vox, que ya atraen voto socialista. La sustitución paulatina del término "prioridad nacional" por el de "arraigo" y "años cotizados", que ha asumido también Vox, conecta mucho más con la población, que vive de cerca los problemas que puede traer aparejados la inmigración.

Aunque Vox ha colado este asunto de manera abrupta, desviándolo en parte de la cuestión de Donald Trump y el "no a la guerra", se trata de un tema que viene marcando la política europea en la última década, y va a seguir haciéndolo en adelante. Es, precisamente, el asunto que ha permitido crecer a los partidos hermanos de Vox en Italia, Francia o Alemania, y ha motivado que todos los países endurezcan sus políticas migratorias.