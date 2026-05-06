Nueva baja en Vox Murcia: la edil María Guerrero deja el partido por la situación interna "insostenible"

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, María Guerrero, ha anunciado este miércoles su decisión de abandonar la formación liderada por Santiago Abascal y pasar a formar parte del grupo de concejales no adscritos hasta que concluya el actual mandato. En un duro comunicado difundido a través de sus redes sociales, la edil justificó este movimiento denunciando lo que considera una "deriva" inasumible dentro del partido, asegurando que la organización política ya no representa los valores y principios que la motivaron a afiliarse en el año 2022.

Guerrero detalló que su marcha es el resultado inevitable tras atravesar meses de una situación interna "insostenible" en el seno del grupo municipal. Según su versión de los hechos, ha sido víctima de un trato carente de "educación y respeto" por parte del actual portavoz de su formación en el consistorio, Luis Gestoso. A pesar de haber comunicado esta grave situación a la cúpula directiva del partido para exigir una solución, la respuesta fue el silencio absoluto durante un largo periodo de tiempo.

Con mucha tristeza escribo este comunicado, pues actualmente no reconozco a mi partido y continuar en él sería avalar unos comportamientos que no comparto. pic.twitter.com/fi6vEeEwbx — Maria Guerrero (@Maria_Guerrer0) May 6, 2026

La edil murciana asegura que los responsables de la organización no se pusieron en contacto con ella hasta que se encontró de baja médica por ansiedad, un hecho que ocurrió "meses más tarde" de su denuncia interna. Esta falta de empatía y de reacción por parte de la dirección ha sido uno de los elementos clave que han impulsado su dolorosa salida, sintiéndose completamente abandonada por aquellos que debían velar por el correcto funcionamiento y el bienestar de sus representantes públicos.

El detonante definitivo que colmó la paciencia de la concejal tuvo lugar el pasado 26 de abril. Ese día, el nuevo presidente provincial de Vox en la Región, José Manuel Pancorbo, realizó unas declaraciones públicas en las que describía el ambiente de trabajo dentro del partido como "magnífico". Guerrero ha sostenido firmemente que esa afirmación es falsa y no se corresponde en absoluto con la cruda realidad que viven a diario. Ante esta situación, ha considerado que permanecer en su puesto bajo las siglas del partido supondría "mirar hacia otro lado" y traicionar sus propios principios morales e ideológicos.

Más allá del trato personal recibido, el comunicado de la política incluye severas críticas hacia ciertas prácticas orgánicas que chocan frontalmente con los ideales originales del partido. En concreto, lamentó la flagrante ausencia de la meritocracia defendida por la formación, denunciando abiertamente la contratación sistemática de familiares de altos cargos y la sorprendente tolerancia mostrada ante conductas completamente inadecuadas por parte de distintos miembros del grupo municipal.

Finalmente, Guerrero expresó su profunda tristeza por la continua pérdida de perfiles "válidos y queridos" que, al igual que ella, han decidido dar un paso a un lado decepcionados por el rumbo tomado por la directiva. La edil ha advertido de que las constantes disputas y luchas internas están deteriorando de forma irreversible la imagen pública del proyecto. Pese a romper su carné de afiliada, ha dejado muy claro que no entregará su acta, argumentando que su principal responsabilidad es cumplir el encargo recibido en las urnas y seguir trabajando en beneficio de todos los ciudadanos de Murcia.

De esta manera, la crisis interna en Vox en la Región de Murcia se recrudece tras la salida en los últimos meses de quien era su líder en la Comunidad, José Ángel Antelo, y la diputada de la Asamblea Virginia Martínez, que también pasó al Grupo Mixto en la Cámara autonómica.