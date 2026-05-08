López Miras recuerda el terremoto de Lorca: "En diez segundos, se nos cayó la ciudad"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio este viernes, en el programa especial que se ha realizado en Lorca, que este lunes "se cumplen quince años de aquellos dos terremotos devastadores que hicieron que, en diez segundos, se nos cayera la ciudad" y que, si bien "no podremos recuperar es a nueve de los nuestros, que se nos fueron y siempre recordamos", "aquel día nos conjuramos: debíamos hacer una ciudad mejor de lo que era aquel 10 de mayo de 2011. Quince años después, lo hemos conseguido".

El líder del ejecutivo autonómico ha indicado que, "desde el gobierno de la Región de Murcia, hemos invertido 250 millones de euros": "17.000 expedientes, que son 17.000 familias a las que se les cayó su casa y han conseguido hacer una nueva vida. Quince barrios nuevos, infraestructuras como esta, este palacio de congresos Francisco Jódar Alonso, que fue el alcalde que tuvo que vivir esos duros momentos".

López Miras, un lorquino que hace gala de sus orígenes, ha recordado que "se cayeron edificios completamente, la gente se quedó sin sus casas…, era imposible justificar, a la hora de las subvenciones, todo lo que había dentro". El proceso fue complejo, pero satisfactorio: "A la hora de la reconstrucción, nos encontrábamos con el problema de que en un edificio de diez viviendas, por ejemplo, ocho querían reconstruir y dos no… Tuvimos que adaptar la legislación, aprobar nuevas leyes y hemos servido, creo, que de ejemplo en otras circunstancias similares, como en L'Aquila". De hecho, "visitas estas ciudades de Italia y están prácticamente abandonadas. Sin embargo, Lorca está mucho mejor".