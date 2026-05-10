Rebeca Pérez asume provisionalmente la Alcaldía de Murcia tras la muerte de José Ballesta

El fallecimiento de José Ballesta obliga al Ayuntamiento de Murcia a iniciar el procedimiento previsto en la legislación para cubrir la vacante en la Alcaldía.

Desde el momento de la muerte del regidor, Ballesta deja automáticamente de ser alcalde y concejal del Ayuntamiento. La normativa establece que, hasta la elección del sustituto, las funciones recaen en los tenientes de alcalde según el orden de nombramiento. En el caso de Murcia, la primera teniente de alcalde, Rebeca Pérez, asume desde ahora la Alcaldía de forma accidental y con plenas competencias.

El PP propondrá un candidato

El Ayuntamiento deberá celebrar un Pleno extraordinario para designar al nuevo alcalde dentro de los diez días posteriores al fallecimiento. Durante ese proceso también tendrá que incorporarse un nuevo edil del PP para cubrir el acta vacante que deja Ballesta. Ese puesto corresponde a Pedro Luis Balibrea, que ocupaba el número 16 en la candidatura con la que los populares concurrieron a las elecciones municipales de 2023.

Con mayoría absoluta en el Consistorio, el PP será quien tenga la iniciativa para presentar candidato a la Alcaldía. La ley no obliga a que la elegida sea Rebeca Pérez, por lo que el grupo municipal podrá optar por cualquier concejal. PSOE y Vox también podrán presentar aspirantes.

La votación requerirá mayoría absoluta para sacar adelante una candidatura. Si ningún candidato alcanza ese respaldo, el cargo recaerá automáticamente en el cabeza de lista de la formación más votada en las últimas elecciones municipales.

Cambios en el Ayuntamiento

La elección del nuevo alcalde implicará una reorganización interna en el Consistorio. El futuro regidor tendrá que nombrar a los tenientes de alcalde, repartir las áreas de gobierno y decidir la composición de la Junta de Gobierno Local.

Además, el fallecimiento del alcalde supone el cese del personal de confianza vinculado al mandato, aunque posteriormente puedan repetirse los mismos nombramientos.

La Región de Murcia ya ha vivido situaciones similares en los últimos años. En enero de 2022 murió el alcalde de Totana, Juan José Cánovas, de IU, a causa del Covid-19. Hasta la elección del nuevo alcalde asumió las funciones la primera teniente de alcalde, Verónica Carricondo. Días después fue investido Pedro José Sánchez.