Murcia amplía el horario de la capilla ardiente de José Ballesta por la oleada de muestras de cariño

La capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta, instalada en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, cerrará este lunes a medianoche, dos horas después de lo previsto, y abrirá sus puertas este martes de 8:00 a 10:00 horas, antes del funeral.

Así lo ha decidido el Ayuntamiento ante la "oleada" de muestras de cariño mostrada por los murcianos hacia el regidor durante toda la jornada. Además, el Consistorio ha habilitado un libro digital de condolencia para todas las personas que deseen trasladar su cariño a José Ballesta, en https://joseballesta.es/condolencias/.

Ballesta falleció el pasado domingo 10 de mayo a los 67 años como consecuencia de un cáncer, según informó el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado recogido por Servimedia.

José Ballesta

El Consistorio expresó su "profundo pesar" por la muerte del alcalde del PP, que ocupaba el cargo desde junio de 2023 y que ya había gobernado la ciudad entre 2015 y 2021. Según el Ayuntamiento, su vida estuvo marcada por "una vocación de servicio inquebrantable".

"Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde. Pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", señala el comunicado difundido por el Ayuntamiento y recogido por Servimedia.

Trayectoria política y académica

Ballesta, nacido en Murcia en 1958, era catedrático de Medicina y fue rector de la Universidad de Murcia. También desempeñó responsabilidades políticas como diputado regional, consejero y portavoz del Gobierno autonómico antes de volver a la Alcaldía en 2023.

El Ayuntamiento ha destacado que durante sus años al frente del Consistorio impulsó "una transformación que hoy forma parte inseparable de la identidad contemporánea de Murcia". El comunicado añade que el alcalde popular defendió "una Murcia sin complejos, orgullosa de sí misma, de su historia y de sus tradiciones".

Tras conocerse su fallecimiento, el Ayuntamiento de Murcia ha decretado tres días de luto oficial. Durante ese periodo las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos los actos institucionales previstos.