Dos concejales tránsfugas de Vox se suman al PSOE para arrebatar la alcaldía al PP en Cartagena

Los grupos municipales de Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), PSOE y Sí Cartagena registraron el pasado lunes una moción de censura para arrebatar la alcaldía de la ciudad murciana a la popular Noelia Arroyo (PP). Esta maniobra política, que busca conformar un nuevo equipo de Gobierno local, se ha fraguado gracias al apoyo clave de dos concejales que abandonaron recientemente las filas de Vox y que en la actualidad operan como no adscritos.

Para que esta iniciativa prospere, los impulsores necesitaban reunir al menos catorce firmas, la cifra que marca la mayoría absoluta en una corporación local compuesta por un total de veintisiete ediles. La suma de las fuerzas de la oposición alcanza exactamente esa cuota aritmética: los siete representantes de Movimiento Ciudadano, los cuatro asientos del Partido Socialista, el único cargo electo de Sí Cartagena y los dos concejales tránsfugas de Vox, Diego Salinas y Beatriz Sánchez, que resultan determinantes para el éxito de la operación.

En el comunicado conjunto emitido por las tres formaciones políticas, los promotores de la moción de censura justifican su decisión argumentando la necesidad de ofrecer una salida a lo que califican de "desgobierno" por parte del Partido Popular. Según han explicado, la decisión llega tras meses de tensión institucional en el consistorio, agravada, a su juicio, por "la creciente tensión económica por la nefasta situación de las cuentas municipales y la falta de proyectos de presente y de futuro". De este modo, intentan aglutinar fuerzas para presentar una alternativa política al actual Ejecutivo local.

Resulta especialmente llamativo que este bloque, que en su propio manifiesto se autodefine como una alternativa "seria, progresista y real para el municipio", dependa de forma indispensable de dos políticos que concurrieron a las urnas bajo las siglas del partido de Santiago Abascal. Esta aparente contradicción ideológica no ha sido un obstáculo para que las fuerzas de izquierda y regionalistas acepten las rúbricas de Salinas y Sánchez con el único fin de desalojar a la actual alcaldesa popular.

Por su parte, Noelia Arroyo ha intentado mantener la gobernabilidad del municipio durante esta legislatura lidiando con un pleno fragmentado. La situación en el Ayuntamiento de Cartagena refleja la volatilidad de los pactos a nivel municipal y cómo los movimientos de los ediles no adscritos pueden llegar a alterar por completo el mandato surgido de las urnas. Queda por ver cuándo se fijará la fecha para la celebración del pleno extraordinario que deberá debatir y votar esta propuesta, la cual, de mantenerse los apoyos anunciados, certificará el cambio de mando en la ciudad portuaria.