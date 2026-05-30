López Miras relanza su Gobierno con dos nuevos consejeros en Salud y Agricultura: Isabel Ayala y Joaquín Buendía

Trabajo, cercanía y valentía. Son los tres pilares sobre los que quiere trabajar el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Y son, por tanto, las exigencias para sus nuevos consejeros. Isabel Ayala toma el mando en Salud en sustitución de Juan José Pedreño. Y Joaquín Buendía Gómez se hace con la cartera de Agua, Ganadería, Agricultura y Pesca tras la salida de Sara Rubira.

La remodelación del Ejecutivo regional, presentada como una "reafirmación" del compromiso del Gobierno con los murcianos, marca el inicio de una nueva etapa en San Esteban. No se trata únicamente de un relevo de nombres. El presidente murciano quiere imprimir un nuevo impulso a la acción de gobierno en un momento en el que el Partido Popular busca consolidar sus principales bastiones territoriales frente a la incertidumbre política que se vive en España.

España atraviesa un momento de incertidumbre política, desgaste institucional y falta de rumbo. Frente a eso, en la #RegióndeMurcia seguiremos ofreciendo estabilidad, trabajo y certidumbre. pic.twitter.com/SKObQCl3e7 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) May 28, 2026

López Miras ha aprovechado este sábado la toma de posesión de los nuevos consejeros para lanzar un mensaje de estabilidad, gestión y defensa de las instituciones frente al clima de confrontación que domina el debate público. Durante su intervención, López Miras ha confrontado dos formas de entender la política. Por un lado, la de quienes, a su juicio, han contribuido a degradarla reduciéndola al enfrentamiento permanente y al ruido. Por otro, la que dice representar su Ejecutivo: una política centrada en fortalecer las instituciones, proteger el Estado de Derecho y defender la libertad de los ciudadanos. El mensaje, por supuesto, no pasa desapercibido. En un contexto marcado por la creciente polarización y por los continuos sobresaltos de la actualidad política nacional, el presidente regional ha querido reivindicar la gestión como principal carta de presentación de su Gobierno. "Aquí solo escuchamos la voz de la calle", ha aseverado el mandatario, convencido de que los ciudadanos reclaman soluciones concretas antes que confrontación partidista.

Agradecimiento a los consejeros salientes

El relevo en dos consejerías estratégicas viene acompañado de una reorganización de competencias destinada a reforzar áreas consideradas prioritarias. López Miras ha insistido en que el objetivo es acelerar la capacidad de respuesta del Gobierno y adaptarlo a los nuevos retos que afronta la comunidad autónoma. El presidente también ha tenido palabras de cariño y reconocimiento para los consejeros salientes, Juan José Pedreño y Sara Rubira. Ambos han estado al frente de áreas que han soportado una elevada presión política y social durante los últimos años, desde la gestión sanitaria hasta la defensa de la agricultura y el agua. "Gracias por vuestro ejemplo como servidores públicos", ha resumido el dirigente. A los nuevos integrantes del Consejo de Gobierno les ha trasladado la imperiosa necesidad de que haya resultados porque "la sociedad espera respuestas rápidas, eficacia y cercanía".

Con la incorporación de Isabel Ayala y Joaquín Buendía, el presidente busca reforzar un equipo que considera preparado para afrontar los próximos años con una doble prioridad: mantener el crecimiento de la Región de Murcia y preservar un modelo de gestión basado, según ha defendido, en la responsabilidad, la moderación y el servicio público.

El mensaje final también revela toda una declaración de intenciones. Frente a la incertidumbre política que percibe en el panorama nacional, López Miras ha presentado a la Región de Murcia como un espacio de estabilidad y confianza. Una comunidad que, según afirma, seguirá avanzando si mantiene la unidad de acción y la capacidad de anteponer los intereses de los ciudadanos a cualquier cálculo partidista.