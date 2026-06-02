La UME de camino al incendio de Los Garres (Murcia) que obliga a desalojos preventivos

Un incendio declarado esta tarde en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos, y mantiene en vilo a todo el municipio. Casi 200 efectivos de la Región de Murcia se encuentran trabajando en la zona, junto a medios locales y del Estado.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado este martes que la Unidad Militar de Emergencias (UMU) está activada y de camino a Murcia para ayudar en la lucha contra este fuego, después de ser solicitada por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico ha solicitado más medios a Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, quienes ya han confirmado el envío de un helicóptero con unidad helitransportada del Servicio de Bomberos Forestales.

Un incendio forestal declarado sobre las 15:10 horas de este martes en el Parque Regional de El Valle-Carrascoy, en la Región de Murcia, ha obligado a las autoridades autonómicas a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en un context de rápida propagación de las llamas y condiciones meteorológicas adversas.

La petición se ha producido a las 18:30 horas, when el Gobierno murciano ha elevado la situación al nivel 3 del Plan Infomur, el máximo previsto en el protocolo regional, que permite requerir apoyo directo del Estado para reforzar las labores de extinción.

Por el momento, la UME no se ha incorporado al operativo, a la espera de su activación y despliegue desde sus bases, mientras sobre el terreno continúa un dispositivo reforzado con medios autonómicos, estatales y locales.

Un incendio activo en zona de pinar y matorral

El fuego afecta a una zona de pinar y vegetación baja en el entorno de las pedanías de Los Garres y Lages, dentro del área de influencia del Parque Regional de El Valle-Carrascoy.

Las llamas se iniciaron en una zona de montaña y se han visto favorecidas por la presencia de bancales abandonados con vegetación seca, lo que ha acelerado la propagación hacia áreas cercanas a núcleos habitados.

El incendio ha generado una gran alarma entre los vecinos, con más de 200 llamadas al 112 alertando de una lengua de fuego visible desde distintos puntos del municipio.

Imagen Satélite MTG RGB incendios de las 15 UTC. Se puede apreciar el foco de calor del incendio de Los Garres en Murcia pic.twitter.com/sCilYEcvn1 — AEMET_Murcia (@AEMET_Murcia) June 2, 2026

Un despliegue de casi 200 efectivos y medios aéreos

Desde los primeros minutos, el operativo de extinción ha ido creciendo hasta alcanzar cerca de 200 efectivos trabajando por tierra, coordinados entre brigadas forestales, agentes medioambientales, bomberos municipales y del consorcio regional, Protección Civil y unidades de emergencia.

En paralelo, se ha activado un importante dispositivo aéreo formado por tres helicópteros con cargas de agua y un helicóptero de coordinación, que están operando sobre las zonas más activas del incendio.

A estos medios se suman aeronaves enviadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), entre ellas hidroaviones y aviones de coordinación procedentes de bases como Jaén, Requena (Valencia) y Torrejón de Ardoz, en un despliegue que refuerza la capacidad de ataque desde el aire.

El Plan Infomur en nivel 3 y la petición de apoyo estatal

El Ejecutivo regional ha activado desde el inicio el nivel 2 de emergencia del Plan Infomur, que ha sido elevado posteriormente al nivel 3 ante la evolución del incendio, lo que habilita la solicitud de recursos extraordinarios al Estado.

La petición de intervención de la UME marca el paso más relevante hasta el momento en la escalada del operativo, aunque su llegada al terreno no se ha producido aún.

En paralelo, el Gobierno de Murcia ha solicitado también refuerzos a comunidades vecinas, como Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que han anunciado la incorporación de medios adicionales a las labores de extinción.

Desalojos preventivos y cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Murcia ha ordenado desalojos preventivos en viviendas cercanas al perímetro del incendio, ante el riesgo de que las llamas puedan avanzar hacia zonas habitadas.

La Policía Local y la Guardia Civil han establecido controles de acceso y cortes de tráfico en distintos puntos, incluyendo caminos rurales y accesos a la zona de montaña afectada.

El transporte público también ha sufrido alteraciones: la línea 50 de autobús finaliza su recorrido en la gasolinera de Los Garres, mientras que otras líneas han sido desviadas para evitar la zona de riesgo. Además, se han cerrado centros de mayores en los núcleos próximos como medida preventiva.

Coordinación institucional y seguimiento continuo

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado estar "muy pendiente de la evolución" del incendio y ha pedido a la población extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha destacado que "todos los recursos están activados y movilizados", subrayando el esfuerzo conjunto de administraciones y equipos de emergencia en una situación que evoluciona minuto a minuto.

El incendio se produce en un contexto de aviso naranja por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), vigente entre las 14:00 y las 20:00 horas en la Vega del Segura.

Las condiciones de calor intenso, baja humedad y vegetación muy seca han contribuido a la rápida propagación del fuego, obligando a reforzar las maniobras de contención en varios frentes.

Un operativo pendiente de la UME en un momento clave

Mientras se espera la llegada de la Unidad Militar de Emergencias, el dispositivo actual trabaja en la estabilización del perímetro y en la protección de las zonas habitadas más cercanas.

La posible incorporación de la UME se considera clave para reforzar el operativo en las próximas horas, en un incendio que continúa activo y bajo estrecha vigilancia en el Parque Regional de El Valle-Carrascoy.