Estabilizado el fuego en Murcia tras calcinar 177 hectáreas: "Se mantiene un dispositivo de 150 efectivos"

El incendio forestal declarado en el parque regional de El Valle-Carrascoy, en Murcia, ha logrado ser estabilizado tras horas de intensa lucha contra las llamas, dejando tras de sí un paisaje marcado por el fuego y un balance provisional de 177 hectáreas calcinadas, la mitad de ellas en espacios naturales protegidos.

El fuego se originó en la tarde del martes, alrededor de las 15.10 horas, y no fue hasta las 19.00 de hoy cuando las autoridades confirmaron su estabilización. Previamente, el perímetro había quedado asegurado hacia las 13.00 horas de este miércoles, lo que permitió avanzar en las labores de contención.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, informó a través de su cuenta de X de la evolución favorable del incendio, aunque advirtió que "se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos".

El incendio de Los Garres ya está estabilizado. Reitero el agradecimiento a todos los efectivos que han participado en las labores de extinción. Se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos. pic.twitter.com/PX7zcwIlnD — Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 3, 2026

Por su parte, el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, señaló en declaraciones a Onda Regional de Murcia que la situación podría quedar bajo control en la mañana del jueves, siempre que las condiciones sigan siendo favorables.

El operativo desplegado ha sido amplio y coordinado. Según el servicio de emergencias 112, han intervenido unos 150 efectivos con medio centenar de vehículos de la Unidad Militar de Emergencias, aunque la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, elevó la cifra a 200 efectivos y 75 vehículos. A ellos se han sumado brigadas forestales, agentes medioambientales, técnicos, personal de coordinación, medios aéreos y equipos de emergencias municipales. Además, el dispositivo ha contado con el apoyo de voluntarios de Protección Civil y efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

El siguiente objetivo es lograr el control total

Las previsiones apuntaban a una estabilización progresiva durante la tarde del miércoles, dado que ya no se detectaban focos activos, salvo pequeñas reactivaciones puntuales. En estas últimas horas, los esfuerzos se han centrado en enfriar el terreno, especialmente en zonas de pendiente con vegetación mediterránea cómo romero, tomillo o lentisco, altamente inflamables.

Tras el perímetro asegurado y la reciente estabilización, el siguiente objetivo es lograr el control total y, posteriormente, la extinción definitiva del incendio. La alcaldesa, Rebeca Pérez, estima que podrían ser necesarias al menos 48 horas para lograrlo, mientras que desde Emergencias se apunta a varios días, dependiendo de factores como el viento, cuya disminución ha sido clave en la evolución favorable del fuego.