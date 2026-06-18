El think tank de Espinosa de los Monteros desembarca en Murcia en defensa del campo y el agua

Iván Espinosa de los Monteros ha presentado este miércoles en Murcia el think tank Atenea ante más de 400 asistentes, en un acto en el que ha defendido una agenda de reformas orientada a impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad y aprovechar el potencial productivo de España. Durante su intervención, ha puesto especial énfasis en la situación de la Región de Murcia, a la que ha definido como una de las comunidades con mayores posibilidades de desarrollo y, al mismo tiempo, una de las más olvidadas por las administraciones.

El acto supone un nuevo paso en la expansión de Atenea, una plataforma de reflexión y elaboración de propuestas que busca promover el debate público sobre los principales retos económicos, sociales e institucionales del país.

Durante su intervención, Espinosa de los Monteros ha sostenido que España ha dedicado demasiado tiempo al debate sobre el reparto de la riqueza y no a las fórmulas para generarla. El impulsor de Atenea ha defendido que el principal desafío del país pasa por mejorar su capacidad para transformar recursos y talento en crecimiento económico, empleo y bienestar.

"Durante demasiado tiempo España ha dedicado una enorme energía a discutir cómo repartir la riqueza existente y muy pocos recursos a pensar cómo generar más riqueza", ha afirmado durante su discurso.

En este sentido, ha señalado que tanto Murcia como el conjunto del país cuentan con importantes capacidades económicas que, a su juicio, no se están aprovechando plenamente.

El abandono de la Región de Murcia

Espinosa de los Monteros ha dedicado buena parte de su intervención a la situación de la Región de Murcia, denunciando lo que considera un abandono histórico por parte de los distintos gobiernos. "Murcia lleva demasiado tiempo siendo tratada como una región de segunda", ha afirmado ante los asistentes.

El exdirigente de Vox ha destacado la capacidad exportadora, empresarial y agrícola de la comunidad autónoma y ha defendido la necesidad de reforzar su peso dentro de las estrategias nacionales de desarrollo. Según ha explicado, el crecimiento de territorios como Murcia resulta fundamental para mejorar la competitividad de toda la economía española.

El agua y el Trasvase Tajo-Segura

Uno de los asuntos centrales de la jornada ha sido la política hidráulica y el futuro del Trasvase Tajo-Segura. Espinosa de los Monteros ha defendido abordar el debate desde criterios técnicos y económicos, alejados de planteamientos territoriales.

A su juicio, España debe contar con una estrategia nacional capaz de conectar los recursos disponibles con las necesidades productivas de cada territorio. "Las grandes naciones conectan recursos con necesidades, no enfrentan territorios", ha sostenido. También ha destacado la importancia del agua para el desarrollo económico de una región que alberga uno de los sectores agrícolas más productivos de Europa.

El fundador de Atenea ha subrayado la relevancia de las infraestructuras para impulsar la actividad económica. Entre ellas ha mencionado el Corredor Mediterráneo, que ha definido como una infraestructura estratégica para España y no únicamente para las regiones por las que discurre.

Según ha explicado, la capacidad para mover mercancías, energía, información, capital y talento resulta determinante en la economía actual, por lo que ha defendido culminar las inversiones pendientes en materia logística y de transporte.

Los retos de la región

El acto ha incluido una mesa redonda moderada por la diputada Virginia Martínez, en la que han participado la directora ejecutiva de la Fundación Ingenio y portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán; el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), Alfonso Hernández Zapata; y el directivo de Kairos Household Isidro Pérez Rosique.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones relacionadas con la gestión del agua, el futuro del sector primario, las infraestructuras estratégicas, la competitividad empresarial y el acceso a la vivienda.