Huelga de bomberos forestales en Murcia en pleno inicio de la campaña de verano

Las brigadas de bomberos forestales de la Región de Murcia irán a la huelga a partir del próximo viernes coincidiendo con el inicio del verano y la nueva campaña de lucha contra los incendios en nuestro país.

Estos profesionales de la lucha contra el fuego iniciarán así una nueva protesta ante la falta de avances en las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la Administración regional murciana a la que acusan de falta de propuestas. Según fuentes de la negociación en la última reunión con la Consejería no ha habido avance alguno, a pesar de que los representantes de los bomberos forestales esperaban algún movimiento que desbloqueara el conflicto y que respondiera a las reivindicaciones de los trabajadores.

Huelga del 26 al 30 de junio

Debido a ello los bomberos forestales anuncian que irán a la huelga entre los días 26 y 30 de junio en los que realizarán paros de tres horas diarias entre las 16:00 y 19:00 horas, aunque se mantendrán los servicios mínimos propios de un servicio esencial de emergencias.

Aseguran los trabajadores que no buscan perjudicar a la ciudadanía, ni comprometer la seguridad, pero insisten en que es necesaria una fórmula de presión limitada para visibilizar su situación dado que llevan meses de movilizaciones y protestas para denunciar el cobro de salarios precarios y no acordes al grado de responsabilidad que tienen y el riesgo que corren.

Precisamente la situación salarial es el principal escollo de esta negociación. Desde la Administración defienden que el convenio vigente contempla incrementos acumulados cercanos al 20% entre 2023 y 2027; los trabajadores argumentan que esas subidas no han compensado la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante años. Alertan además de las dificultades para cubrir relevos y garantizar así la operatividad de los dispositivos.

El PSOE pide condiciones laborales justas

El diputado regional del PSOE, Fernando Moreno, ha exigido al Gobierno regional unas condiciones laborales "justas" y la reconversión a corto plazo del cuerpo de bomberos forestales de la Región de Murcia en un servicio 100% público, según ha informado el partido.

Moreno ha realizado estas declaraciones durante la manifestación convocada por el colectivo frente al Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico. Alertan desde el Partido Socialista de que la Región afronta el inicio del periodo estival en una situación "realmente compleja" y con un escenario de "riesgo altísimo" de incendios forestales.

En este sentido, el diputado socialista ha criticado además la planificación del Gobierno murciano de López Miras, al que acusa de, en plena temporada de riesgo alto, dotar a los trabajadores tan solo con una azada para limpiar cunetas "esperando a que salga un fuego".