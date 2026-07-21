La Comunidad de Murcia firma un acuerdo pionero para mejorar las condiciones de las brigadas forestales

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la firma de un acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios para mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales y aumentar el número de efectivos de este cuerpo.

El acuerdo firmado estará vigente durante el quinquenio 2028-2032 y se fundamente en tres ejes principales: mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, dotarles de mayor estabilidad laboral y un servicio público fortalecido para proteger el patrimonio natural de la Región de Murcia.

El dispositivo contra los incendios forestales aumentará en casi treinta efectivos y sus integrantes verán incrementado su salario hasta un 31% acumulado a lo largo del periodo, con retribuciones específicas en el caso de que se produzcan movilizaciones extraordinarias. Además, los operarios de las brigadas tendrán nuevas mejoras en materia de conciliación familiar y una mayor estabilidad laboral, dado que prácticamente la totalidad de la plantilla tendrá empleo durante todo el año.

El acuerdo firmado supone un incremento de 140 millones de euros en el presupuesto destinado a la lucha contra el fuego a lo largo del referido periodo, lo que supone una subida del 75% en total.

Los sindicatos CCOO y UGT, firmantes del acuerdo, han mostrado su satisfacción por esta iniciativa, pionera en España, que va a mejorar la situación laboral de los bomberos forestales a distintos niveles.