El Delegado del Gobierno en Murcia acusa de alta traición a López Miras por su defensa de Ceuta

Las movilizaciones multitudinarias en defensa de Ceuta tras la invasión de decenas de miles de marroquíes han propiciado un nuevo ataque del delegado del Gobierno en Murcia al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que se ha significado de manera especial en defensa de la población ceutí y de la soberanía española de la ciudad autónoma.

Francisco Lucas, delegado del Gobierno en Murcia y secretario general del PSRM-PSOE, tuvo duras palabras hacia Fernando López Miras en el acto convocado a las puertas del Ayuntamiento de Lorquí, de mayoría socialista, donde se leyó un manifiesto con motivo de la crisis de Ceuta. Para Lucas, Ceuta "se encuentra inmersa en un momento difícil y, por tanto, necesita ahora más que nunca la unidad de todas las fuerzas políticas", un empeño que estaría siendo obstaculizado por el Partido Popular con el objetivo de atacar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El delegado del Gobierno en Murcia se dirigió al presidente López Miras, al que acusó directamente de "alta traición" por "dividir a España" en unos momentos en los que, a su juicio, se "necesita ahora más que nunca la unidad de todas las fuerzas políticas".

Lucas incluye en su acusación a todo el Partido Popular por no estar "a la altura de las circunstancias" y tratar de "enfrentar a unos españoles con otros en lugar de la unidad, cuando es más necesaria que nunca". A juicio del representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "a Ceuta se la defiende desde la unidad de todo un país, no solo de una parte" y ha advertido de que "intentar debilitar al Gobierno de nuestro país es debilitar a Ceuta".

Francisco Lucas insistió en su acusación enfatizando que "la actitud del Partido Popular y de López Miras es alta traición y hay que llamarlo por su nombre, alta traición".