López Miras: "La Región de Murcia se ha convertido en la diana de las mafias"

Fernando López Miras ha descrito en Es la Mañana de Federico de esRadio un verano en el que, según sus palabras, la Región de Murcia se ha convertido en "la diana de las mafias, de la delincuencia". Al hablar de las embarcaciones que llegan a sus costas, distingue entre el fenómeno humanitario asociado a los cayucos y lo que, según explica, está ocurriendo en Murcia: "Estamos hablando de lanchas rápidas, 1.400 caballos cada una, tripuladas por encapuchados".

El presidente murciano insiste en que esas embarcaciones llegan "con total impunidad, sin ningún tipo de control" y que sus ocupantes desembarcan en las costas y "se van libremente por la playa sin que nadie los intercepte. Un día tras otro".

"Durante este verano hemos podido ver, gracias a los bañistas, a los veraneantes que lo han grabado, cómo en diez días llegaban cinco embarcaciones", ha explicado. Y ha señalado como una de las principales preocupaciones la falta de información: "La información que tiene el Gobierno de la Región de Murcia de estas embarcaciones que llegan es sólo la que vemos a través de los medios de comunicación y de los vídeos que graban".

Una patrullera averiada

López Miras ha recordado que el 23 de agosto escribió al presidente del Gobierno "alertándolo de esto y transmitiéndole una demanda de la Guardia Civil". Según ha explicado, los representantes de los sindicatos de la Guardia Civil le trasladaron que no tenían "medios materiales" y "por supuesto, ni humanos".

"La única patrullera de la Guardia Civil que había en la Región de Murcia, con características suficientes para interceptar estas narcolanchas cargadas de inmigrantes, estaba averiada en los talleres", ha afirmado. "A día de hoy no sé nada", ha añadido sobre la respuesta a aquella petición.

El presidente murciano vuelve sobre lo ocurrido después de que, según ha relatado, el presidente del Gobierno reconociera en el Congreso que la Policía había advertido de "alto riesgo" de que el fenómeno llegara a la Península. "Es que es muy grave", ha recalcado López Miras. "No sólo no hizo nada, sino que se fue de vacaciones dejando en los talleres la única patrullera de la Guardia Civil que podía interceptar estas embarcaciones".

"No estamos hablando de una cuestión humanitaria"

López Miras ha reclamado que, si no se dota de medios suficientes a la Guardia Civil, se despliegue al Ejército. "Una de las cuestiones que le solicité el 23 de agosto a Sánchez, es que si no iba a proveer de los medios necesarios a la Guardia Civil, y la patrullera estaba en los talleres averiada, que desplegase al Ejército".

Y vuelve a marcar la diferencia que, a su juicio, existe entre la llegada de inmigrantes y la actuación de quienes manejan las embarcaciones: "No estamos hablando de una cuestión humanitaria, ni un fenómeno migratorio. Estamos hablando de delincuentes, que van encapuchados, que van en narcolanchas".

La petición, ha explicado, tiene también un objetivo de disuasión: "Tenemos que transmitir a esas mafias que no pueden operar con impunidad, que tenemos recursos suficientes". Sin embargo, ha sostenido que ahora mismo "lo que se encuentran es que aquí pueden acampar a sus anchas".

La situación se habría agravado además con la violencia contra las fuerzas de seguridad. "La semana pasada, en las costas de la Región de Murcia, tres guardias civiles heridos por una narcolancha que embistió una de sus embarcaciones", ha afirmado.

Más de 250 menores acogidos

El presidente murciano también ha abordado el número de menores que llegan a la Región de Murcia. "Los adultos no lo sabemos porque nadie nos da información. Pero menores que tenemos que acoger, pues más de 250", ha señalado al hablar de los meses de julio y agosto.

Más adelante ha elevado la cifra: "Solo a través de estas narcolanchas en las que este año ya nos han llegado casi 600 menores que estamos acogiendo sin que nadie haga nada".

López Miras ha cuestionado además que la responsabilidad se traslade a las comunidades autónomas: "La falta de responsabilidad del Gobierno tiene que suplirla la solidaridad mal llamada del resto de comunidades autónomas". Y ha planteado, en referencia a Marruecos: "Si Marruecos es un país garantista, sus servicios sociales pueden dar protección y seguridad a sus menores".

"La situación es inconcebible"

Para López Miras, uno de los principales problemas es precisamente la ausencia de información sobre lo que ocurre en las costas murcianas. "La información es inexistente. Es inexistente", ha repetido.

"Nosotros a través de los vídeos de los turistas vemos cómo llegan encapuchados, en embarcaciones con 1.400 caballos, con total impunidad, dejan a esos inmigrantes en las costas, se van campando a sus anchas, nadie nos dice nada", ha afirmado.

El presidente de la Región de Murcia ha concluido que seguirá reclamando una respuesta: "Yo sigo a la espera de respuesta, y voy a insistir, porque la situación es muy grave". Y ha resumido así la situación que vive la comunidad: "Cada semana estamos teniendo dos, tres narcolanchas, embarcaciones".