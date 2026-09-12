Un hombre se prende fuego frente a los juzgados de Cartagena

Un hombre de 56 años resultó herido este viernes después de prenderse fuego en plena calle frente a los juzgados de Cartagena (Murcia). El suceso ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la calle Ángel Bruna y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia recibió alrededor de las 20:02 horas una decena de llamadas que alertaban de que un hombre se había prendido fuego frente al edificio judicial.

En los primeros momentos, personal de los propios juzgados trató de apagar las llamas y auxiliar al hombre mientras llegaban los servicios de emergencia, según han informado medios locales.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, efectivos de Protección Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los bomberos consiguieron extinguir el fuego y los sanitarios atendieron al hombre sobre el terreno. Una vez estabilizado, fue trasladado de urgencia a la Unidad de Quemados del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

Por el momento no han trascendido oficialmente las circunstancias que llevaron al hombre a prenderse fuego ni el motivo de su actuación. Tampoco se ha informado de su estado una vez ingresado en el hospital.